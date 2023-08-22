人民网北京8月22日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月21日召开的第九届库布其国际沙漠论坛新闻发布会通报，论坛将于8月25日—27日在内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠举办，主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”。

本届论坛由科技部、国家林业和草原局、内蒙古自治区人民政府共同主办，邀请联合国环境署、联合国防治荒漠化公约秘书处联合主办，鄂尔多斯市人民政府、亿利公益基金会共同承办，旨在推动国内外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播中国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。

本届论坛共设4个主题论坛，分别为荒漠生物多样性保护与资源可持续利用主题论坛、沙尘暴防治与科学治沙主题论坛、山水林田湖草沙系统治理主题论坛、创新·转让·共享——用知识和技术促进生态修复主题论坛，拟邀请外国政要、联合国有关机构代表、有关部委领导同志、中外专家学者、企业家等约300人出席。

据了解，库布其国际沙漠论坛是全球唯一的致力于推动世界荒漠化防治和绿色经济发展的大型国际论坛。自2007年创办以来，已连续成功举办八届，为推动生态文明领域国际交流合作、促进防沙治沙理念交流和经验分享作出了重要贡献。

(责编：杨曦、高雷)

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