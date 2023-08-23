新华社北京8月22日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，自22日起，铁路部门进一步优化完善12306旅客信息服务功能，提供覆盖购票、乘车、退票改签、停运通知、晚点提示等出行信息服务，更好地满足旅客信息服务需求，提升出行体验。

据国铁集团客运部负责人介绍，国铁集团着力为民办实事，切实解决旅客群众最关心最直接最现实的问题，经过深入调查研究，积极推动铁路12306系统研发升级。

优化后的信息服务功能有：在原来向旅客推送购票、退票、改签、列车停运及恢复信息的基础上，新增推送候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等信息；在原来仅向购票人推送服务信息的基础上，增加向乘车人推送服务信息；根据旅客需求，通过微信、支付宝及12306手机APP推送消息，对未开启微信及支付宝消息通知的旅客，将通过手机短信推送服务信息。

铁路部门提示，请广大旅客购票时提交乘车人准确手机号码，并保持通信畅通，以便及时接收铁路出行服务信息，合理安排行程。

(责编：王震、陈键)

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