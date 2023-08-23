新华社北京8月22日电（记者冯家顺 刘硕）记者22日从最高人民检察院获悉，最高检日前下发了第四十七批指导性案例，在切实增强金融领域反腐的精准性等方面为各地检察机关提供指导。最高检有关部门负责人表示，检察机关要驰而不息地打击各个领域和环节的“金融蛀虫”，一体推进惩治金融腐败和防控金融风险。

据介绍，此次下发的指导性案例共4件，主题为金融领域新型职务犯罪，涵盖贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权、违法发放贷款、违规出具金融票证、利用未公开信息交易、非国家工作人员受贿等罪名，涉及银行、期货、资产管理等国有金融机构，犯罪事实覆盖金融理财产品承销、金融票证出具和贷款发放、股权收益权代持、利用非公开信息证券交易等多个领域。

据统计，2021年1月至2023年7月，全国检察机关依法提起公诉的金融领域职务犯罪案件共计652人。最高检第三检察厅负责人介绍，金融系统腐败具有涉案主体身份复杂、覆盖面较广，犯罪手段复杂隐蔽且专业化等特点。此次下发指导性案例，旨在为各地检察机关准确认定事实、适用法律提供参考借鉴，以切实增强金融领域反腐的精准性，同时也推动各地紧密围绕金融领域职务犯罪新趋势和新特点，深入研究办案中出现的疑难问题，为更好地打击防范金融领域腐败提供实践样本。

该负责人表示，检察机关要始终保持金融反腐的高压态势，加强与监察机关、审判机关的沟通和配合，依法充分履行检察职能，惩治和威慑金融领域职务犯罪，助力清除破坏金融管理秩序的害群之马。同时，要加大在办理金融领域职务犯罪案中同步审查洗钱等衍生犯罪问题力度，提升法律监督的力度和准度，深化金融领域职务犯罪案件相关法律适用研究，不断提升队伍专业化水平，有力维护国家金融安全。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经