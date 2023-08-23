◎本报记者 王延斌 通讯员 程 源

跟桑树打了3年交道之后，山东省临清市创业者王荣祥才知道原先乡亲们眼中的“桑蛾子”药用价值极高。在科技加持下，他将“桑蛾子”变成了价格翻几番的中药饮片、桑黄茶、桑黄粉、桑黄颗粒等50多种产品。

8月2日，在临清市举行的第四届中国桑黄产业发展大会上，中国工程院院士李玉还记得将“桑蛾子”变成“软黄金”的故事。作为临清桑黄产业的“老熟人”，他是上述变化的推动者之一。

资源变资产，科技担重任

桑黄，一种生长在桑树上的真菌，呈金黄色、扇面状。作为传统中药材，桑黄在中国已有2000余年药用历史，在李玉眼中，桑黄的药用价值使其与冬虫夏草、人参鹿茸等名贵中药材齐名。

北到黑吉辽，南到云贵川，东到海之滨，有桑树存在的地方就有桑黄，但在出席大会的专家眼中，地处山东省西北部的临清桑黄不太一样。“临清是黄河故道，拥有独一无二的古桑树群资源，产业优势得天独厚。”中国菌物学会理事长郭良栋认为，这种优势使得临清桑黄与众不同。

临清地处黄河故道，现存大量古桑树群，桑树数量为2万余株，最古老的桑树树龄在1200年以上，入选全国第七批重要农业文化遗产名录。

“目前，临清已在沿黄故道建设6个种植基地，人工桑黄培植面积达1100余亩，具备年产桑黄菌包800万个、桑黄330吨的规模。”聊城市农业农村局局长周忠伟透露，临清已研发了桑黄中药饮片、桑黄粉、桑黄茶、桑黄咖啡、桑黄酒等系列产品，年产值达1.8亿元。

看到了临清在桑黄产业链条上的布局和努力，李玉认为：“桑黄在黄河故道上形成了一个崭新的产业，标志着中国食药用菌产业一颗冉冉升起的新星正在临清诞生。”

从外观上看，用网袋包装的桑黄茶掺入了枣片，一壶水泡下来，浓浓的香味沁入舌尖。

“桑黄茶不仅好喝，还活血护肝，降低血糖。”临清清源正本生物医药科技有限公司（以下简称清源正本生物）总经理王荣祥向科技日报记者介绍，他们打造出桑黄产业链，推动桑黄茶、桑黄粉、桑黄咖啡、中药饮片等产品的不断迭代升级。古老桑黄摇身变为农民致富的“金钥匙”，生动演绎了“资源变资产”的理念。

资源变成资产的故事，正在临清各个桑黄企业里发生，其中，科技扮演了重要角色。

专家介入，产业链再度延长

“我们通过研究人工栽培桑黄菌工艺技术，确定了高效栽培的最佳工艺参数，从而进一步改良、优化人工栽培桑黄菌株，源源不断地提供优质桑黄菌种。”王荣祥告诉记者，“通过内引外联、高端引智，我们建立了一支以院士、教授为主的科研团队。团队通过科技手段筛选出适合人工栽培的优良野生桑黄菌株，研究人工栽培桑黄菌工艺技术。”

临清黄河故道中有2000多亩平均树龄五六百岁的古桑树，年产野生桑黄1500公斤左右。但野生桑黄产量较低，远不能满足市场需要。这使得人工栽培桑黄菌工艺技术研究有了现实必要性。

为了扩大桑黄规模，清源正本生物与山东大学微生物技术国家重点实验室主任、欧洲科学院院士张友明签约，成立了黄河故道桑黄功能性食品科研基地；与吉林农业大学教授包海鹰签约，成立了黄河故道桑黄博士工作站。

在科技的介入下，临清正建设桑黄人工栽培及产品开发科研基地、恒温恒湿标准化大棚、桑黄菌丝培养库以及桑黄博物馆等，通过制作桑黄茶、桑黄粉、桑黄咖啡、中药饮片等产品，拉长了桑黄产业链条。

不过，对临清桑黄种植户来说，还有难题需要解决。

桑黄每年4月份种植，9月底前收获完，实行传统的“一种一收”种植模式，这就造成了10月至次年3月大棚土地闲置的情况。

针对这一情况，清源正本生物的科研人员组成羊肚菌种研制攻关小组，通过反复实验，掌握了羊肚菌的培养基制作、菌丝提炼、接种菌种、制作菌包以及人工栽培技术规范等，经大棚试种成功。

1亩左右的简易棚，每年可生产桑黄300公斤、羊肚菌500公斤。目前，临清市已经建成6个基地、216个大棚，全部推广了桑黄与羊肚菌双菌轮作种植新模式，总面积突破1000亩，预计年产桑黄330吨、羊肚菌650吨，全产业链年增加值达3.6亿元，种植户亩纯收入4万元以上。

随着更多人才和科技因素加入，目前临清桑黄人工栽培面积越来越大，桑黄“软黄金”绽放光彩。

(责编：王震、陈键)

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