原标题：2023哈尔滨城市品牌创意峰会开幕，共探城市创意发展新未来

8月22日，2023哈尔滨城市品牌创意峰会开幕。以“城市 创意 未来”为主题，本次峰会邀请来自全国的城市品牌建设专家、行业精英、营销大师、知名媒体人、哈尔滨政府主管部门代表和各地广告品牌企业同仁，共聚哈尔滨，讨论城市品牌、创意设计、文化产业发展、城市可持续发展等议题，放眼全球，共谋未来发展。

本次峰会由哈尔滨市人民政府、中国广告协会主办，哈尔滨市贸促会、哈尔滨新区暨自贸试验片区管委会、中广协广告信息文化传播有限责任公司、哈尔滨市广告协会承办。结合当下城市发展规划，以实现“分享好经验、延伸好价值、催生好创意、塑造好品牌、共建好生态”为目标，峰会就“城市品牌+创意设计”两大重要主题进行充分探讨，多维赋能哈尔滨创意设计产业高质量发展，提升其在全国乃至全球的影响力。

开幕式上，黑龙江省委常委、哈尔滨市委书记张安顺；中国国际贸易促进委员会原会长姜增伟；中国艺术研究院原院长，甘肃省委原常委、宣传部部长连辑；中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平；黑龙江省贸促会党组书记、会长陈士军；中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华；哈尔滨市委常委、副市长郭顺民；哈尔滨市委常委、宣传部部长兰峰等嘉宾莅临现场，共同见证峰会开幕。

中国广告协会会长、国际广告协会全球副主席张国华在开场主持中表示，“高质量发展的一个重要体现是品牌建设，因为只有品牌才有知名度，只有品牌才有溢价能力，只有品牌才有高附加值。因此哈尔滨除了抓好民生和经济外，更要注重品牌的打造，多角度发掘城市价值，焕发哈尔滨的魅力，高质量打造创意设计之都。”

哈尔滨市委常委、宣传部部长兰峰致欢迎辞，哈尔滨作为国家历史文化名城、东亚文化之都、奥运冠军之城、对俄合作中心城市，在塑造城市品牌、发展创意设计产业上具有良好基础和优势。关于城市品牌的打造以及文化创意产业的发展，她表示，“城市品牌既是城市核心竞争力的集中体现，也是城市形象和城市精神的重要标识，更是城市发展不可替代的战略性资产。”

面对当下中国加速推动建设品牌强国的要求，中国国际贸易促进委员会原会长姜增伟在致辞中讲到，城市品牌是城市的宝贵财富，是人们认识城市的窗口，在展现城市形象、利用特色资源，促进城市繁荣上起着重要的作用。“借助本次峰会具有前瞻性、专业性的分享和讨论，哈尔滨应积极发展创意文化产业，成为拉动经济增长的新动能，助力加快构建双循环新发展格局。”

中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会会长宋志平在致辞中表示，本次城市品牌创意峰会落地哈尔滨，是展现城市品牌新形象、振奋经济信心的一次重要活动，并提到：“哈尔滨有32家上市公司，总市值占黑龙江省上市公司市值的80%以上。传统产业与新兴产业相辅相成，共同推动城市建设发展与执行。”他总结到，“做好产品品牌有四点至关重要：品牌是战略目标、质量和服务是基础、广告投入是保障、自信心是动力。”

中国艺术研究院原院长，甘肃省委原常委、宣传部部长连辑以“用软实力为都市赋能”为主题发表致辞加主旨演讲，提出，“对精神空间调整优化，用以丰富城市更新的内涵。地区人口流出的平衡机制就是广泛招揽引进人才。保护知识产权，要通过先进的数字化技术，建凭证，变资产，能流通，保收益，可追溯，用以保护创意设计的内生动力”等真知灼见，赋能哈尔滨城市发展。

“冰城”哈尔滨具有丰富的自然、文化、旅游与产业资源，被誉为欧亚大陆桥的“明珠”。在城市推介环节，哈尔滨市委常委、副市长郭顺民说，“哈尔滨具有特大城市集聚辐射的优势，以及特殊的地理位置和人文优势。因此诚邀大家更多地了解哈尔滨、投资哈尔滨、创业哈尔滨，共享振兴发展机遇，同谱合作共赢新篇。”

此外，开幕式上还成功举行了中国广告协会品牌发展创意设计中心及乡村振兴城市走廊—中广协黑龙江省运营中心落户哈尔滨新区创意设计产业园的揭牌仪式，宣告项目正式落地。

去年，在哈尔滨市委、市政府的支持下，哈尔滨市贸促会成功申办第十八届中国广告论坛，并促成中国广告协会品牌发展创意设计中心与哈尔滨新区签订入区战略协议。经过近一年的运营，依托中广协在品牌发展与创意设计方面的资源，在哈尔滨市广告协会积极推动，以及哈尔滨市委宣传部、市贸促会、市市场监督管理局、哈尔滨新区等部门的支持下，哈尔滨新区创意设计产业园先后与国内定位咨询、创意设计领域头部企业达成入区合作协议，专门对龙江企业进行全方位品牌孵化，并已确定首批孵化企业。目前，园区签约入驻各类创意设计企业、工作室已有25家，吸纳各种创意设计人才117人，与高校建立政校企合作单位12家，预计每年通过平台可实现哈尔滨市创意设计人才定向培养约800余人，成果颇丰。相信本次两个中心落地产业园会进一步助力哈尔滨新区及全市的未来发展。

开幕之后，峰会相继进行了主题论坛、圆桌对话、城市建设交流会等环节，以“线下+线上”方式邀请各界行业精英相聚“冰城”，共同探讨行业前沿话题，助力哈尔滨创建成为联合国教科文组织“全球创意城市网络‘设计之都’”。

(责编：董童、李源)

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