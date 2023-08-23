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农业银行举办首届“学消保 懂消保 用消保”知识竞赛

2023年08月23日13:31 | 来源：新华网
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原标题：农业银行举办首届“学消保 懂消保 用消保”知识竞赛

　　为深入践行“金融为民”理念，进一步增强全员消保意识和服务能力，深化“全行管消保，全行为消保工作负责”的格局建设，8月17日-18日，农业银行在河南郑州举办首届“学消保 懂消保 用消保”知识竞赛。农业银行党委委员、副行长林立视频参加并讲话。

　　本次竞赛是农业银行在金融消保工作领域探索“以赛代训 以考促学”，多元化开展员工消保知识教育培训的有益尝试。竞赛分为分行选拔赛、总行线上赛、现场总决赛三个阶段，累计近20万名员工参与此次竞赛。在选拔赛阶段，农业银行各地分支机构积极举办形式多样、内容丰富的竞赛活动，以赛代训，全力营造良好学习氛围；在线上赛阶段，超7000名员工参与其中，以考促学，全面提升消保知识水平。

　　经过激烈角逐，农业银行6支代表队、18名员工挺进决赛。决赛采用积分制，设置“个人必答题”“团队必答题”“抢答题”“风险题”四个环节。决赛现场气氛热烈，各参赛队选手精神焕发、沉着应战、你追我赶、互不示弱，台上台下互动热烈。最终，农业银行广东分行获团队一等奖，青海、山东分行获团队二等奖，甘肃、新疆兵团、河北分行获团体三等奖；河南分行、远程银行中心获优秀组织奖；7名选手获优秀个人奖。

　　近年来，农业银行持续强化消保体制机制建设，逐步将消保理念与公司治理、业务经营各环节相融合，积极推动《中华人民共和国个人信息保护法》内化实施，扎实做好溯源整改，做深做实消费者教育和金融知识普及。

　　农业银行将以本次竞赛为契机，继续坚守“金融为民”初心，持之以恒抓好消保工作，把惠民生、暖民心、顺民意的事办好办实，把以人民为中心的发展思想落实到实实在在的金融服务中。

(责编：董童、李源)
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