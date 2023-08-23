原标题：2023年“第二届全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”火热开赛中

2023年“第二届全国高科技企业班组长&精益经理管理技能大赛”正在举办，2023年8月12日的预赛后，现已经进入复赛阶段。

本次大赛由中国工业经济联合会指导，中国工业报社和中国机械工业质量管理协会联合主办，苏州通智顺杰信息科技有限公司承办，北京中智华安教育科技有限公司和北京韬能咨询顾问有限公司联合承办。大赛于2023年6月28号开赛，以“扬工匠精神、筑强国之基”为主题，通过“以赛促学、以赛促训”方式，全面提升班组长管理素养和精益经理的管理能力，弘扬和培养工匠精神，聚焦制造强国战略，着眼夯实企业管理根基，培养选拔更多高素质的管理技能人才，进一步改善人才供给质量结构。

在6月28号开赛后的四个月时间里，有来自全国各行业各地区的近五万名高技能人才通过内部选拔、赛前训练、预赛、复赛、改善提案评选、线下总决赛等多种形式层层选拔，将以线上+线下比武的形式，展现高科技行业里班组长和精益经理的风采。

截至2023年8月20日，本届赛事得到企业、班组长、精益经理的积极支持和响应，有100余家企业集团报名参赛，参赛企业涵盖交通运输、能源电力、医药、电子、物流、钢铁、化工、食品等多个行业。

本次大赛为响应国家号召，针对智能制造方向的职业院校在校生推出了学生赛道，通过比武，厘清毕业生的素质和能力是否满足企业需求，是否适应工作岗位的需求，成为嫁接职业院校和优秀用人单位之间的桥梁。本次大赛还首次开设能源分赛，旨在激发能源行业人才热情，为能源产业选拔输送人才，促进我国能源产业创新发展。

据主办方相关负责人介绍，大赛期间，组委会将开展多种主题的专题活动，内容包括讲座、企业走访等形式，有“大国工匠精神展示、劳模精神进企业、劳模精神进校园、智能制造进校园”等宣讲活动；在不同区域、不同行业，开展“走进高科技标杆企业”等活动，对接优秀解决方案，推广发展经验、发布相关研究成果。积极开展参赛院校及学生代表与参赛企业的多种交流活动，包括并不限于“劳模进校园、大国工匠进校园、院校访企拓岗”等活动，为即将就业的学生走进企业、摸清用人单位需求，让企业了解学生，架起就业直通桥。大赛期间将邀请参赛企业和选手共同参编“智能制造班组长职业能力要求”“智能制造班组长考评规范”“精益经理术语”“精益经理培训规范”等多项团体标准的研制，并积极推广和应用。

本次大赛的线下总决赛拟2023年10月28号在济南举办，将同期举办“全国高科技企业高技能大赛人才培养与评价峰会”“高技能人才精益改善展演”等活动。

(责编：曹淼、李源)

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