人民网北京8月23日电 （王绍绍）23日，自然资源部召开例行新闻发布会，自然资源部办公厅主任谢承祥在会上表示，当前我国仍处于主汛期，多地暴雨、洪涝、台风等灾害仍然高发。八月下旬至九月上旬，华北地区的北京北部和西部、河北中北部，东北地区的吉林南部和东部、辽宁东部等地，受“七下八上”强降雨影响，山区土壤已经或接近饱和，在短时强降雨影响下发生地质灾害的风险依然较高，局部地区发生崩塌、滑坡及链式灾害的风险高。

谢承祥介绍，下一步，自然资源部将从以下几方面加强地质灾害和海洋灾害防范各项工作。

督促各地持续紧盯两个防范重点。加强对重点地区的防范，包括对县城、重点集镇、学校、医院、敬老院、农家院等集中居住区，还包括交通干线、山区道路、重点水库库区、工矿场所、在建工地工棚、旅游景点景区、度假休闲场所等流动人员较多的地区；加强长历时降雨、短时局地强降雨、旱涝急转和半夜大雨等重点时段防范。

加强会商研判和监测预警，突出临灾预警，强化预警指向性，落实直达基层防灾责任人的临灾预警“叫应”机制，加强预警和应急响应联动，落实应急预案行动措施，指导相关地区做好雨前雨中和雨后排查巡查，提前做好人员撤离预案，预置技术力量和技术装备。协助地方政府关键时刻果断撤离转移危险地带群众，确保应转尽转、应转早转。

持续关注台风海洋灾害发展形势，开展加密观测，提前研判会商，滚动发布预警报信息，及时派出工作组指导开展灾害防御工作。

(责编：郭思邈、高雷)

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