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院士专家谈未来网络：将与人工智能协同发展

2023年08月23日14:58 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者赵竹青）记者从中国自动化学会获悉，由该学会主办的第二期CAA“企·话”沙龙21日在沈阳举办，多位院士专家聚焦主题“未来网络”展开探讨。

中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁表示，大模型的横空出世给人工智能和互联网带来了颠覆性的挑战，未来网络与大模型的发展具有密切联系。如今，大模型已经渗透进人类社会的每一个角落，它不仅仅可以为我们解答疑惑、决策咨询，更重要的是能创造出新的产业价值，也将会为我们未来企业发展乃至人才培养，带来意想不到的结果。

中国工程院院士、中国自动化学会理事、东北大学副校长唐立新表示，互联网应该成为企业发展的必需品而非奢侈品，企业的转型升级离不开互联网的加持。他认为，企业在面对“卡脖子”问题时，应建立现代化产业体系观，充分发挥制度的优越性，把企业上下游布局好，通过利用互联网这一载体，将产业更好地带动起来。

欧洲科学院院士、中国自动化学会副理事长、华南理工大学教授陈俊龙谈到，未来网络是一个综合交叉学科，涉及网络建模和网络制条，希望可以用人工智能技术中的人工智能模型软件对未来网络进行优化。另一方面，未来网络可以提供优化人工智能的训练过程，不管在工业应用还是车联网应用，都可以利用分布式训练在人工智能算法里提供一些契机。

欧洲科学院院士、中国自动化学会会士、副秘书长、哈尔滨工业大学教授高会军认为，未来网络和大模型是应该重点研究的两个新技术，要充分发挥未来网络和人工智能在自动化中的作用。要充分联动高校科研院所，共同解决企业面临的共性技术难题，推动科技成果转移转化。

(责编：赵竹青、高雷)
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