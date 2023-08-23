人民网北京8月23日电 （记者赵竹青）近日，中国科学院A类战略性先导科技专项“智能导钻技术装备体系与相关理论研究”（简称智能导钻）在位于塔里木盆地西部的TP259-2H生产井实钻应用中取得重要进展，通过自主研发的随钻方位电磁波电阻率成像测井仪和三维靶点精准导航技术，精准刻画地下油气层结构，引导钻头准确打入最佳开采点位，获得了高产工业油气流。

8月上旬生产测试显示，该生产井日产石油13.5吨、天然气4.2万方，油气产量约是邻井的5倍，落实地质储量天然气5.1亿方、凝析油16万吨，实现白垩系舒善河组下2段储层的首次油气突破，为我国西北油田勘探开发提供了新阵地，验证了“智能导钻”理论技术体系的可靠性，显示了其对我国深层油气高效低成本钻探的重要作用，对保障国家能源安全具有重要的启示意义。

塔里木盆地白垩系油气藏属于埋深超过4000米的“千层饼”结构，导致准确定位储层空间发育位置难度大，常规定向钻井技术对该类油气藏总体动用程度低。在中国科学院地质地球所朱日祥院士和底青云院士带领下，团队基于“多尺度地质规律-多源地球物理探测-高精度油藏建模-精准定向钻井”多学科融合，开展了联合攻关。

据了解，为实现我国油气勘探开发高水平科技自立自强，破解深层油气资源勘探开发难题，中国科学院2017年在复杂油气藏高效勘探开发关键装备与核心领域前瞻布局，设立“智能导钻技术装备体系与相关理论研究”A类战略性先导科技专项，由中国科学院地质与地球物理研究所牵头，联合中石化、中海油、中石油及相关领域大学共同攻关，旨在研发具有我国自主知识产权的新型智能柔性旋转导向和地质导向系统，攻克我国石油工业面临的最关键“卡脖子”技术，形成我国深层/超深层油气资源开发整体技术解决方案，实现深部钻井智能“巡航”，达到“圈得准”“定得准”“打得准”的目标。通过数百位科研人员6年多的持续攻关，多支自研仪器历经上百次井场试验已完成技术定型，从原理样机和试验样机阶段，走向工程样机的持续迭代更新。本次塔里木盆地生产井实钻应用成功，是中国科学院“智能导钻”团队、西北油田和中原石油工程公司协同攻关的共同成果，是产学研用联合攻关模式的典范。

(责编：赵竹青、高雷)

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