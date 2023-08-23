新疆“紫霞仙子”新梅首次奔赴东南亚
2023年08月23日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王震）据海关总署官方微博@海关发布 消息，8月21日上午11时10分，一辆满载20吨、货值80万元新梅的冷链运输汽车从伽师县驶出，运至广东深圳分装，然后将通过海运运至马来西亚，全程预计大约15天。为更好助力新梅走向国际市场，乌鲁木齐海关所属喀什海关充分运用“互联网+海关”方式进行全程“线上办理+线下指导”，严格落实产品源头管控，提升产品质量，保障出口新梅优“鲜”出口。
图片来源：@海关发布
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(责编：王震、高雷)
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