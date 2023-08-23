人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国首批设区市国土空间总体规划获批 

2023年08月23日16:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月23日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，日前，江苏省人民政府正式批复《徐州市国土空间总体规划（2021—2035年）》《泰州市国土空间总体规划（2021—2035年）》《宿迁市国土空间总体规划（2021—2035年）》。这是2018年机构改革以来，全国首批由省级人民政府正式批准的设区市国土空间总体规划，是江苏省乃至全国国土空间规划体系建设取得的重要进展。

根据《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，市级国土空间总体规划是对本行政区域开发保护作出具体安排，是当地空间发展的指南、可持续发展的蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。在“五级三类”国土空间规划体系中，市级国土空间总体规划是落实国家和省级战略、提升国土空间治理能力的重要规划层次。

批复要求三地完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生。其中，徐州要发挥“一带一路”节点城市优势，积极融入长三角一体化发展等国家区域重大战略，深入实施“1+3”重点功能区战略，着力建设国家历史文化名城、全国重要综合交通枢纽、国家可持续发展议程创新示范区、淮海经济区中心城市和江苏省域副中心城市。泰州要落实长江经济带发展、长三角一体化发展等国家区域重大战略，深入实施“1+3”重点功能区战略，着力建设国家历史文化名城、中国医药健康名城、长三角先进制造业基地、滨江生态宜居城市。宿迁要深化实施“1+3”重点功能区战略，着力建设长三角先进制造业基地、江苏生态大公园、酒都电商名城、“四化”同步集成改革示范区。

根据规划，三地将在筑牢安全发展的空间基础、优化国土空间开发保护格局、落实节约集约发展要求、提升城乡空间品质、加强历史文化和风貌特色保护、构建现代化基础设施体系等方面持续发力。批复显示，到2035年，徐州、泰州、宿迁的耕地保有量分别不低于835.12万亩、395.23万亩、602.21万亩，其中永久基本农田保护面积分别不低于740.2368万亩、355.001万亩、543.021万亩；三地生态保护红线分别不低于794.8984平方公里、115.2311平方公里、1070.972平方公里；三地城镇开发边界扩展倍数分别控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3246倍、1.3047倍、1.3856倍。

据了解，为保障规划成果的规范性、科学性，江苏在推进省市县各级国土空间规划编制过程中，着重加强技术指导，在自然资源部相关文件基础上，制定了省内适用的市县国土空间总体规划编制指南以及规划成果数据库规范、成果数据汇交要求、编制报批技术问答等技术文件。同时，江苏研究制定了市县国土空间总体规划审查要点，对规划成果中战略落实、城市性质与核心功能定位、区域协同、底线管控、空间布局、安全韧性等内容，以及相关意见落实情况进行严格审查、反复对接，逐个市县反馈意见并严格审查把关。

据悉，江苏将持续推进其他市级和县级总体规划编制报批，计划月内完成应由省政府批准的市级总体规划批复工作。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局公布2023年二季度邮政业用户申诉情况
　　人民网北京8月23日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，2023年二季度，国家邮政局以及各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政业用户申诉电话和申诉网站共受理申诉66997件，与业务量相比申诉率为百万分之1.67。其中，有效申诉（企业负有服务质量责任的,下同）共计6228件，与业务量相比有效申诉率为百万分之0.16。…
四部门将密切合作 查处“天价”月饼违法违规行为
　　人民网北京8月23日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，目前距离中秋节还有一个多月，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局等四部门近期就抓好今年遏制“天价”月饼工作进行了专题研究部署，要求严厉查处违法违规行为。 据介绍，2022年，四部门联合发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》）并狠抓落实，中秋月饼市场发生积极变化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部