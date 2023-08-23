我国荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设稳步推进
2023年08月23日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月21日，在第九届库布其国际沙漠论坛新闻发布会上，国家林草局荒漠化防治司有关负责人回答记者提问时说，国家林草局切实发挥主责部门作用，专门成立了由主要负责同志担任组长的专班，积极推进荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设。
一是推动建立国务院加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设工作协调机制，统筹指导和推进相关工作。
二是研究起草《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》，正在按程序报中办、国办印发实施。
三是修订和编制“三北”工程相关规划。会同国家发展改革委，开展“三北”工程总体规划修编，编制六期规划和三大标志性战役实施方案，重点是建好项目库，明确每个战役的主攻方向和重点任务，制定时间表和路线图。
四是加强调研宣讲。会同国家发展改革委等相关部门，赴三北地区深入调研，派出8个调研组到三大攻坚区宣讲，听取地方意见建议，重点是对接地方需求，明确具体任务量，做好政策和项目储备。
五是召开现场推进会。于8月3日在辽宁省彰武县召开科尔沁、浑善达克沙地歼灭战片区推进会，并正在积极筹备召开黄河“几字弯”攻坚战片区、河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战片区推进会。
(责编：杨曦、高雷)
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