国家林草局：加强荒漠化防治国际合作
2023年08月23日16:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月21日，在第九届库布其国际沙漠论坛新闻发布会上，国家林草局荒漠化防治司有关负责人回答记者提问时说，从沙尘暴形成机理来看，沙尘暴不可能根除，但沙尘源区土地沙化可防可治，需要国际社会一起秉承人类命运共同体理念，携手共进，加强荒漠化防治国际合作。
国家林草局将在外交部、国家国际发展合作署等部门的大力支持下，积极履行《联合国防治荒漠化公约》，参与全球荒漠化环境治理。支持中方与公约秘书处联合建立的防治荒漠化国际培训中心、国际荒漠化防治知识管理中心等国际平台发挥更大作用，办好世界防治荒漠化与干旱日纪念活动、库布其国际沙漠论坛、塔克拉玛干沙漠论坛等国际性活动。
同时，加强同周边国家的合作，支持共建“一带一路”国家荒漠化防治。推动同蒙古国设立中蒙荒漠化防治合作中心，同阿盟设立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心，为“非洲绿色长城”建设提供技术支持，与中亚国家在荒漠化土地和盐碱地治理开发等领域开展交流合作。推动各国开展政策对话和信息共享，共同应对沙尘灾害天气。支持东北亚防治荒漠化、土地退化与干旱网络等区域机制，协同区域各国在荒漠化防治领域的立场、观点和行动，促进区域政策对话、互学互鉴和信息共享，共同应对区域沙尘灾害问题。
(责编：杨曦、高雷)
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