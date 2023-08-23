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国家开发银行：建议深入推进金砖国家本币务实合作

2023年08月23日17:11 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家开发银行：建议深入推进金砖国家本币务实合作

记者23日自中国国家开发银行获悉，由南部非洲开发银行主办的金砖国家银行合作机制2023年年会暨金砖国家金融论坛当地时间22日在南非开普敦举行。会议期间，国家开发银行与巴西开发银行、南非标准银行分别签署了5亿美元和2亿美元授信协议。

中国国家开发银行行长谭炯与巴西开发银行、俄罗斯外经银行、印度进出口银行等银行合作机制成员行以及金砖国家新开发银行负责人共同出席会议并发言。国家开发银行表示，金砖国家银行合作机制积极推动各国金融合作，为促进金砖国家经济发展和经贸合作发挥重要作用。作为该机制发起行之一，国家开发银行与成员行共同推动各国在本币授信、贸易投资便利化、绿色金融和创新发展等领域开展多维度、宽领域合作，与新开发银行、亚投行等多边开发性金融机构开展债券和联合融资务实合作。

国家开发银行建议，进一步深化各成员行金融合作，服务金砖国家经济社会可持续发展。一是践行责任，深化可持续发展理念；二是加强交流，构建更加开放包容合作平台；三是突出重点，深入推进金砖国家本币务实合作。

在金融论坛“公正转型”专题讨论环节，各成员行和应邀参会的金砖国家新开发银行代表分别发言并展开讨论。国家开发银行表示，愿与各方一道，发挥开发性金融先行先导优势，加强在支持金砖国家公正转型实践、构建金砖国家转型金融标准、丰富和创新转型金融产品等领域的交流与合作，为助力金砖国家实现绿色低碳转型做出开发性金融应有的贡献。

据介绍，金砖国家银行合作机制成立于2010年4月15日，成员行为中国、巴西、俄罗斯、印度、南非五国的主要开发性金融机构。成立13年来，各成员行签署了多份多边合作协议，涉及本币授信、可持续发展、基础设施融资、金融科技、负责任融资等多个领域，有力推动了金砖国家金融合作和经贸投资便利化。（记者 王恩博）

(责编：董童、李源)
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