新华社北京8月23日电（记者赵文君）在广告中宣传治愈率有效率、宣称食品具有疾病治疗功能、制造容貌焦虑，发布医疗用毒性药品广告，这些都属于违法广告。市场监管总局23日曝光一批涉医药领域广告违法典型案例，回应百姓关切，营造有序市场环境。

“一次热玛吉解决5大衰老问题，快速、直接、精准解决衰老下垂，效果立竿见影”，这是北京漾格医疗美容医院有限公司发布的广告，含有表示功效、安全性保证的内容，此外还发布“肉毒毒素”等医疗用毒性药品广告。2023年4月，北京市朝阳区市场监管局依法对当事人作出罚款30万元的行政处罚。

“短粗腿、大小腿，注射瘦腿让你拥有纤细美腿”，杭州河狸家信息技术有限公司发布未经审查的瘦腿针、瘦肩针、瘦脸针医疗广告，实为注射用A型肉毒毒素，按照法律规定不得作广告。2023年4月，杭州市余杭区市场监管局依法对当事人作出罚款18万元的行政处罚。

南京小氧医疗美容诊所有限公司宣传其使用的皮肤美容仪“全球排名第一”，具有“刺激胶原蛋白新生，加快新陈代谢，退散色素，延缓衰老”等功效，含有“下午做，晚上就可以化妆，不会耽误正常生活”等表示功效的断言或者保证。2023年4月，南京市鼓楼区市场监管局依法对当事人作出罚款22.46万元的行政处罚。

河北省隆化县医院通过互联网发布医疗广告，含有“治愈率高、无副作用，手术成功率在99%以上，均达到满意疗效”等表示功效、安全性的保证。2023年4月，河北省承德市隆化县市场监管局依法对当事人作出罚款22万元的行政处罚。

济南皮肤疮疡医院在未通过医疗广告审查的情况下，利用公众号对外发布医疗广告，且利用患者的名义、形象作证明。2023年5月，济南市历城区市场监管局依法对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

河南省漯河市召陵区徐氏曲度颈肩腰腿疼康复理疗店宣传“全球首创多功能埋线针万能注射疗法”，夸大治疗效果、对治疗效果作出保证性承诺。2023年4月，漯河市市场监管局召陵分局依法对当事人作出罚款10万元的行政处罚。

天津天狮生物工程有限公司天津第三分公司在其公众号发布的广告中宣称“采用耶鲁大学高效纳米银抗菌制剂研发技术”等虚假内容，并发布未经审查的医疗器械广告。2023年6月，天津市武清区市场监管局依法对当事人作出罚款30万元的行政处罚。

苏州恒诺世佳健康咨询管理有限公司发布广告，宣称“虾青素调理好抑郁症、高血压、腰间盘突出、荨麻疹、肾病”等疾病预防和治疗功能。2023年7月，江苏省太仓市市场监管局依法对当事人作出罚款31万元的行政处罚。

深圳市二十一克通信设备有限公司销售的“养生机”中使用的音频文件含有“不打针、不吃药、快速康复男性久治不愈的肾腺疾病”等内容，夸大治疗效果、对治疗效果作保证性承诺。2023年5月，广东省深圳市市场监管局龙岗监管局依法对当事人作出罚款50万元的行政处罚。

“颜值高在就业中占有很大优势”，这是天津世纪华中医疗美容医院有限公司在其视频号发布的广告词，并利用患者的名义、形象为医疗美容项目作推荐、证明。2023年5月，天津市市场监督管理委员会综合行政执法总队依法对当事人作出罚款20.01万元的行政处罚。

榆林妇产专科医院通过医院墙体、展示牌、宣传彩页发布含有“丑并不可怕，可怕的是你习惯了丑的样子”等内容的广告。2023年4月，陕西省榆林市市场监管局依法对当事人作出罚款20.45万元的行政处罚。

(责编：王震、陈键)

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