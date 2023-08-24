陈益宸 董宝森 杨思琪

原标题：黑龙江加紧恢复农业生产：多抢一亩是一亩

“大伙加油干，尽快把路修补好，不耽误秋收。”23日天刚亮，在黑龙江省尚志市老街基乡金山村，村民周世凯带领大伙开始修补受损的田间道路。

“这条路对当地农民秋收至关重要，是秋收机械的必经之路，粮食运输全靠这条路。”周世凯说，原本是沙石路，洪水把道路冲得“七零八落”。

受台风影响，近期黑龙江省尚志市、五常市、延寿县等多地遭遇持续强降雨，造成部分农田发生过水、浸泡等灾害。为在农业生产关键期最大限度降低灾害损失，黑龙江全力打好秋粮稳产“保卫战”。

为尽快恢复农业生产秩序，尚志市组织机械、人员，加快水毁设施修复，加强农业指导，帮助群众协调解决实际困难。“能多抢一亩是一亩，能多抢一成是一成。”尚志市农业农村局副局长魏锦胜说，针对不同地区、不同品种，当地分类开展了技术指导服务，落实各类农作物扶苗、喷施叶面肥等田间管理措施，让一些受灾作物尽快恢复生长。

为了稳定农户明年生产预期，尚志市还积极协调保险机构简化理赔程序、手续，尽快组织查勘定损。对于成灾地块，拟按收成比例，优先预付不低于40%的赔款，对于绝产地块，抓紧全额理赔到户。

据悉，五常市已对受灾村全覆盖派驻灾后重建帮扶工作组，对帮扶工作组进行了混合编组，共计1320人。目前，五常正有序开展灾后重建工作。

“与部分品种相比，稻花香成米率低、抗倒伏性不强，需要更加精心的管护。”五常市农业技术推广中心植保站站长李艳君说，五常市以“五常大米”著称，稻农主要种植的品种是稻花香。

李艳君告诉记者，这些天一直在田间忙，加快抢排田间积水，指导农民进行田间管理，引导农民科学推动灾后恢复农业生产工作。

在五常市长山乡大兴村，洪涝灾害发生后，种粮大户凌国斌每天都会骑着电动车到地里为低洼地块排涝、看水稻长势。“水稻被淹了，很心疼，现在正加强田间管理，利用未来一段时间光照充足的优势，提高产量。”凌国斌今年种了18公顷地，主要是水稻，部分是订单式种植。他表示，只要有信心，灾后恢复再难也不怕，目前全村正全力排涝、检修农机、修补受损道路。

延寿县延河镇受灾较重，延河镇党委书记李德生介绍，目前全镇17个村和1个社区已完成了消杀清理、人员撤回等工作，正在积极恢复农业生产。

在延河镇附近村屯，记者看到，蚂蚁河的水位已明显下降，河床上显露出浅滩，一旁的农田里，部分水稻已恢复生长，呈现出翠绿色，空气中弥漫着稻香，偶尔有植保无人机在作业。附近农民说，这是在喷洒叶面肥，以促进水稻灌浆生长。

延河镇平安村村民李金虎种植了160余亩水稻，正处在扬花期，部分地块遭遇洪灾侵袭。“排涝基本结束，等几天下场雨，再喷施叶面肥，收成能好些。”李金虎说。

针对有临时困难的农民，延寿县制定了相关政策，并积极与企业联系寻找务工岗位，帮助农民适当弥补收入损失。

“8月正是农业生产的关键期，抓住这个关键期，农作物产量还可以弥补。”尚志市一面坡镇镇北村村民梁新志告诉记者，水灾过后最怕虫害，现在一刻都不敢放松。

新华社哈尔滨8月23日电

(责编：王震、陈键)

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