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甘肃靖远：“精细用水”解旱情

程楠 多蕾
2023年08月24日08:51 | 来源：新华社
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原标题：甘肃靖远：“精细用水”解旱情

8月上旬以来，兰州中心气象台连续发布多次“甘肃省干旱黄色预警”，多地气象干旱已达重度及以上，并预计河西大部和陇中北部等地气象干旱仍将持续。

白银市靖远县地处甘肃省陇中腹地，不少地方塬坡破碎、地高河低。今年当地农作物播种面积超170万亩，截至8月中旬，累计受旱面积近5.5万亩，其中，玉米受旱面积超2.7万亩。

埋设管道配套设施、新建蓄水池、启用有证水源设施、出动抗旱拉水车辆……面对旱情，靖远县“精打细算”水资源，采取系列应急供水措施，全力保障作物适时适量灌溉。

烈日下，在平均海拔近2000米的靖远县永新乡卧牛村，这里的玉米植株普遍矮小，没有形成果穗。这里地处靖远双永供水工程灌区，这个2015年通水运行的高扬程灌溉工程位于靖远北部干旱山区的永新、双龙和兴隆三乡镇，规划解决1.94万亩耕地灌溉及3.3万人、3.4万头（只）牲畜饮水问题。

旱情发生后，双永供水工程及时调整保障目标，先保人畜饮水、后保灌溉用水，先保粮食作物、后保经济作物，确保群众生活用水和有序灌溉，缓解了灌区群众之“渴”。

一些卧牛村村民说，眼下吃水不愁，浇灌庄稼需要排着队来。

“我们计划继续开工在灌区实施调蓄池等多项工程，提高供水能力。”靖远双永供水工程管理局机电科副科长崔兆麒说。

今年以来，靖远持续推进2023年农村供水安全巩固提升工程项目，已埋设各类管道62公里，新建各类闸阀井120座，并在多地新建蓄水池，提高农村供水保障能力，全面启用有证水源设施136座，受益人口近8万人。

靖远县农业技术推广中心副主任王进明说，当地多个水利工程已通过启动备用水泵、抗旱泵、加大提水流量和增开斗口等方式全力保障农田灌溉，出动人员5000人次、各类抗旱拉水车辆16000余辆，拉水约10万立方米。

对水资源“精打细算”的同时，科技手段也增强了抗旱的“智”力支撑。记者在靖远县旱塬区多个地块看到，无人机在田地上空盘旋喷洒，科技人员在地头忙着配药。

王进明说，包括他在内，靖远农业技术推广部门全员出动，帮助群众对因干旱产生的蚜虫、红蜘蛛等害虫进行查杀。“我们在杀虫剂中加入植物生长调节剂，提高作物抗旱能力。”王进明说。

新华社兰州8月23日电

(责编：王震、陈键)
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