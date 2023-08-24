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我国地理空间数据与智能汽车业加快融合

2023年08月24日08:54 | 来源：新华每日电讯 新华财经
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新华社北京8月23日电（记者王立彬）随着移动互联网、大数据、人工智能发展，我国地理空间数据与智能网联汽车产业加快融合。

自然资源部地理信息管理司司长李永春23日在例行新闻发布会上说，目前导航电子地图深度融入百姓生活。随着移动互联网、大数据、人工智能发展，导航电子地图产品模式、内容也在发生着诸多变化。自动驾驶地图、智能汽车基础地图是一种新型导航电子地图，在位置精度、要素内容、更新频率、应用场景等方面有新要求。作为数实融合的重要内容，基于时空大数据，我国地理空间数据与智能网联汽车产业加快融合。

政策保障上，2020年自然资源部会同有关部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，对智能汽车基础地图做出规划；2022年印发《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》；2023年印发《公开地图内容表示规范》等。

试点实践上，2019年自然资源部会同工业和信息化部支持北京在亦庄开展自动驾驶地图测试区建设；2022年支持指导北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆6个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。

地图审核上，自然资源部先后经过安全评估、制定审查规范、实施行政许可等，促进面向高速公路、城市快速路的高级辅助驾驶地图产品的投产，2023年全面放开普通道路高级辅助驾驶地图应用。

技术研发上，针对自动驾驶需求，组织优化升级地图保密处理技术和相关插件；组织实施基于国产密码的数字化测绘体系安全技术改造示范工程，专项推进解决自动驾驶地图采集、传输和在线更新等环节安全问题。

标准研制上，自然资源部印发《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023版）》，对智能汽车基础地图标准体系做出建设规划，目前正按第一阶段工作目标推动相关重点工作。

李永春说，通过上述工作，在坚守安全底线同时，进一步释放了地理信息潜能，促进了自动驾驶地图应用。接下来，自然资源部将继续改革完善政策制度、推动试点试验、改进监管方式、加大技术研发力度、加快标准研制，相信不久的将来会有更多自动驾驶地图产品走进公众生活。

(责编：王震、陈键)
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