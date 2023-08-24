8月22日，交通银行在上海举办“金融支持民营经济高质量发展”座谈会。会上，该行推出“行动十条”，从“坚定服务理念，提振市场信心”等十个方面全面提升对民营经济的金融服务能级。交行行长刘珺主持召开座谈会，副行长郝成、业务总监王文进出席会议。

“交行推出服务民营企业‘行动十条’，将为民企转型发展迸发新活力增添新动力。”上海均瑶集团副董事长王均豪表示。“我们与交行合作二十余年，形成融洽的伙伴关系，感谢交行金融活水一直以来的浇灌与支持。”南京高齿董事长胡吉春发言说。

本次座谈会邀请了多家在民用航空、高端制造、新能源、平台经济、生物制药、软件服务等领域具有突出代表性和竞争力的民营企业，规模涵盖大、中、小各种类型。与会企业家们畅所欲言，现场气氛热烈。

座谈会上，企业家们在介绍企业自身和行业发展情况的同时，也积极出谋划策。“希望交行进一步加大对民营企业的投入，汇集多方力量，拓宽民营企业融资渠道。”“期待交行利用全牌照优势，进一步创新、丰富与民营企业的金融合作方式。”“希望与交行共同探索‘平台+金融’融合发展模式。”“希望交行为企业上市引荐基石投资人。”

针对企业家们提出的建议和诉求，刘珺表示，交行将坚定贯彻“两个毫不动摇”，始终支持民营经济发展，顺应数字经济时代变革，创新应变、快速响应，为民营企业提供综合金融解决方案，全力将金融支持落到实处、落到企业家心坎上。

据了解，交行此次推出的服务民企高质量发展“行动十条”内容主要包括“坚定服务理念，提振市场信心；聚焦重点领域，支持产业发展；加大信贷投放，持续优化结构；集团协同互补，股债托租联动；创新金融产品，满足个性需求；优化专项政策，确保落地见效；依托科技赋能，加快数字转型；加强外部合作，拓宽服务渠道；加大资源倾斜，激发服务动力；做好人才培育，强化专精能力”十个方面。

交通银行方面介绍，近年来，交行认真落实中央政策要求，毫不动摇支持民营经济发展，始终坚持公平导向、坚持正向激励、坚持服务提升，拓宽融资渠道，提高融资效率，降低融资成本，增强民营企业获得感认同感。交行此次与民营企业调研座谈，推出“行动十条”，进一步体现了贯彻落实支持民营经济有关决策部署的实际行动和主动响应民企需求的积极姿态，以实际举措彰显助力民营经济高质量发展的信心决心。

(责编：董童、高雷)

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