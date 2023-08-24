人民网北京8月24日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行例行新闻发布会，介绍推动货运业高质量发展有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，道路货运业是畅通国民经济循环的“血脉”，是保障和改善民生的基础性服务行业。2022年道路货运行业1100多万货运车辆和1700余万货车司机完成了全社会73%的营业性货运量，为支撑经济社会发展、保障和改善民生作出了重要贡献。

韩敬华介绍，交通运输部聚焦广大货车司机反映的停车休息难、办事不方便、偷油偷货等急难愁盼问题，会同有关部门采取一系列针对性措施，切实改善货车司机生产经营条件，保障货车司机合法权益，不断增强货车司机获得感、幸福感、安全感。具体措施如下：

一是让司机停车休息更放心更舒心。近年来，交通运输部会同中华全国总工会指导各地依托加油站、物流园区、高速公路服务区等持续开展货车“司机之家”建设，为广大货车司机提供停车、休息、餐饮、淋浴、洗衣等基本服务。截至2022年底，全国共建成1300余个“司机之家”，受到了货车司机的普遍欢迎。今年，交通运输部将关心关爱货车司机专项行动等工作列为交通运输更贴近民生实事大力推进，会同全国总工会联合部署推选宣传100个布局合理、功能实用、经济实惠、安全便捷的暖心服务“司机之家”，进一步提高“司机之家”知晓度和服务质量。同时，针对货车司机关心的服务区偷油偷货“烦心事”，交通运输部组织各地交通运输部门，积极推动在高速公路服务区加强安保巡查、强化视频监控，为停车休息的货车投保“车货无忧”公众责任险、燃油盗抢险等，切实打消货车司机的后顾之忧，让货车司机能够放心停车、好好休息。

二是让司机利益所得更公平更实惠。针对部分互联网平台企业在占据较大市场份额后，利用信息优势和市场支配地位，随意调整经营规则，压价竞争，损害货车司机合法权益的突出问题，交通运输部会同相关部门多次约谈典型货运平台企业，督促落实抽成“阳光行动”，向社会公布计价规则，降低抽成比例和会员费上限，禁止诱导货主不合理压价和司机低价竞争。同时，指导各地加强平台企业监管，压实平台主体责任，规范平台经营行为。

三是让司机从业办事更方便更省心。为进一步方便货车司机从业就业，交通运输部持续深化道路货运“放管服”改革，今年6月，会同公安部联合发文部署，简化道路货运驾驶员从业资格证申领流程，修改完善大型货车（B2）、重型牵引挂车（A2）驾驶培训考试内容，申请道路货运从业资格证的人员，在取得相应机动车驾驶证后，即可申领从业资格证，实现“一次报名、一次培训、一次考试、申领两证”，办理时限和费用大大缩减。同时，持续推进货车司机政务高频事项“跨省通办”，拓展道路运输电子证照应用范围和场景。今年以来，共完成网上“跨省通办”业务办理455万件，同比增长120%，服务好评率98.4%，全国累计生成道路运输电子证照超1300万张。

四是让货运行业发展更健康更规范。交通运输部会同公安部、全国总工会定期组织开展“最美货车司机”推选宣传活动，今年发掘宣传了100名在战疫情、保畅通、促发展、守安全中涌现出的“最美货车司机”和“十大最美货车司机”，进一步展现货车司机风采，弘扬道路货运行业正能量，营造关心关爱货车司机的良好氛围，不断提高货车司机的从业获得感和职业归属感。此外，交通运输部将推动道路货运高质量发展调研作为部党组大兴调查研究重点调研选题之一，深入基层一线，详细了解货车司机所需、所盼，以及道路货运行业发展面临的问题短板，加快研究制定推动道路货运行业高质量发展的政策文件。

下一步，交通运输部将继续会同相关部门以交通运输更贴近民生实事和制定推进道路货运行业高质量发展政策文件为抓手，切实改善货车司机从业环境，降低司机经营负担，全力保障货车司机合法权益，持续推动道路货运行业健康稳定和高质量发展，为加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋提供坚强有力的运输服务和保障。

(责编：王连香、高雷)

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