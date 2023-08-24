人民网北京8月24日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行例行新闻发布会，介绍推动货运业高质量发展有关情况。会上，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，综合运输服务“一票制”“一单制”“一箱制”发展，是推进实现“人享其行、物畅其流”的重要载体，是构建现代综合交通运输体系、加快建设交通强国的重要内涵。

韩敬华介绍，“一票制”就是要实现旅客出行“一次购票、一次支付、一证（码）通行”，不断改善出行服务体验；“一单制”就是要实现货物多式联运“一张单证，一次委托、一次结算、一次保险、全程负责”，推动物流提质降本增效；“一箱制”就是要实现“不换箱、不开箱、一箱到底”，依托集装单元提升转运作业质效。

近年来，各地围绕“一票制”“一单制”“一箱制”不断探索创新。部分民航、铁路企业合作推出了“空铁联运”产品，旅客可以一键下单，一次购票；重点港口拓展“门到门”全程一体化服务，探索创新“一单联运”业务；重庆、成都、义乌、武汉等地依托中欧班列开展铁路运单物权凭证功能和融资模式探索。

韩敬华表示，目前，“一票制”“一单制”“一箱制”发展虽取得初步成效，但仍存在数据信息不共享、服务产品不丰富、制度规则不衔接、保障机制不健全、经营主体培育不到位等问题。针对这些问题，近期交通运输部会同商务部、海关总署、金融监管总局、国家铁路局、民航局、邮政局、国铁集团等部门出台了《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》，将从以下6个方面提升多式联运服务水平：

一是推进多式联运信息互联共享，加快多式联运数据开放，支持多式联运信息集成服务发展，推广应用标准化多式联运电子运单。

二是推进国际多式联运单证应用创新，加快国际多式联运提单推广应用，推动国际多式联运电子提单发展。

三是拓展多式联运“一单制”服务功能，探索赋予多式联运单证物权凭证功能，探索发展多式联运“一单制”金融保险服务，优化多式联运“一单制”通关监管。

四是健全多式联运“一箱制”服务体系，完善“中途不换箱”合作机制，优化“全程不开箱”流程管理，提升“一箱到底”服务能力。

五是大力培育多式联运经营人，鼓励骨干企业向多式联运经营人转型，引导多式联运相关企业加强协同协作。

六是完善多式联运标准规则，健全多式联运“一单制”标准，推进多式联运服务规则衔接。

下一步，交通运输部将继续会同有关部门单位，完善制度标准，强化政策支持，组织开展试点示范，为“一票制”“一单制”“一箱制”发展营造良好环境，加快推动构建现代综合交通运输体系。

(责编：王连香、高雷)

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