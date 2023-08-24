人民网北京8月24日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月23日，国家林草局、国家文物局在四川红原联合召开全国“红色草原”保护利用工作会议，总结交流首批12处“红色草原”在革命文物保护传承和草原保护利用方面的成效与经验，发布“红色草原”主题游径，并部署下一阶段重点任务。

2022年，国家林草局、国家文物局公布红原草原等首批12处“红色草原”，涉及草原面积9700万亩，以促进红色资源与绿色草原深度融合，推动草原地区生态保护和绿色发展。此次会议进一步提出，两部门要加强沟通、建立机制，增强支持政策的协同性、一致性，优化整合草原保护修复、文物修缮升级等方面的资金项目，共同聚焦“红色草原”，用好红色文化资源，赋能草原绿色发展。

近年来，国家林草局在草原保护修复、生态产业发展、防灾减灾等方面不断强化对“红色草原”的支持，推动退化草原修复治理、草种繁育基地建设、草原有害生物防治、国有草场试点建设、国家草原自然公园建设、草原防火物资库（站）建设等相关资金、项目与平台全部覆盖首批12处“红色草原”，夯实草原绿色底色，增强绿色发展底气。下一步，国家林草局将加强与文物部门的沟通协作，以绿色发展促进红色资源保护传承，以红色资源赋能草原地区高质量发展和生态文明建设。

(责编：杨曦、高雷)

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