人民网北京8月24日电 （记者杨曦）23日，三江源国家公园管理局发布《三江源国家公园总体规划（2023—2030年）》。总体规划提出到2030年，三江源国家公园草地综合植被盖度提升到69%，湿地面积多年平均保有量不降低，藏羚羊、雪豹等重点保护野生动物种群稳定健康，监测预警体系达到全覆盖，生态产品价值实现机制基本建立。

据了解，总体规划由三江源国家公园基本情况、总体要求、总体布局、保护管理体系、监测监管平台、科技支撑平台、教育体验平台、和谐社区、保障措施9个章节构成，基准年为2021年，规划期为2023年至2030年。

总体规划指出，三江源国家公园建设总体目标是坚持突出整体保护、系统修复，把三江源国家公园建成青藏高原大尺度生态保护修复示范区；坚持生态保护与民生改善相协调，将三江源国家公园打造成青藏高原共建共享、人与自然和谐共生的先行区；向全世界展示三江源国家公园的自然之美、人文之美，将三江源国家公园打造成青藏高原自然保护展示和生态文化传承区。

(责编：杨曦、高雷)

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