人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《野生动物救护实用手册》首发

2023年08月24日15:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月24日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月21日，《野生动物救护实用手册》新书发布会在第三十届南国书香节上举行。

《野生动物救护实用手册》由中国野生动物保护协会野生动物救护委员会、广东省野生动物监测救护中心、湖北省野生动物救护研究开发中心联合编写。全书共有六章，分别为救护概述、鸟类救护、兽类救护、两栖爬行类救护、常见疾病及治疗、笼舍环境及丰容，通过对野生动物识别、前期准备、捕捉运输、收容救护、康复饲养、野外放归等流程的详细介绍，进一步阐述野生动物救护工作的注意事项。

该书编写成员多数来自野生动物救护一线，内容翔实丰富、可操作性强，是指导野生动物救护实践及公众科普的实用工具书。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：7月交通运输各主要指标均实现正增长
　　人民网北京8月24日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开8月份例行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，7月份交通运输的经济继续保持恢复态势，各主要指标均实现正增长。交通投资规模持续保持高位，货运量增速有所回升，人员流动在暑期带动下在持续增加，具体情况如下： 在货运方面，7月，完成营业性货运量47.4亿吨，同比增长7.1%、比6月加快了2.8个百分点。…
海关总署：全面暂停进口日本水产品
　　人民网北京8月24日电 （记者王震）8月24日，海关总署发布关于全面暂停进口日本水产品的公告。为全面防范日本福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》有关规定，以及世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关规定，海关总署决定自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部