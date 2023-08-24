《野生动物救护实用手册》首发
2023年08月24日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，8月21日，《野生动物救护实用手册》新书发布会在第三十届南国书香节上举行。
《野生动物救护实用手册》由中国野生动物保护协会野生动物救护委员会、广东省野生动物监测救护中心、湖北省野生动物救护研究开发中心联合编写。全书共有六章，分别为救护概述、鸟类救护、兽类救护、两栖爬行类救护、常见疾病及治疗、笼舍环境及丰容，通过对野生动物识别、前期准备、捕捉运输、收容救护、康复饲养、野外放归等流程的详细介绍，进一步阐述野生动物救护工作的注意事项。
该书编写成员多数来自野生动物救护一线，内容翔实丰富、可操作性强，是指导野生动物救护实践及公众科普的实用工具书。
(责编：杨曦、高雷)
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