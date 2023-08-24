新华社北京8月24日电（记者申铖）记者24日从财政部了解到，财政部日前发布通知称，各地区要加大工作力度，不折不扣落实支持中小企业发展的各项财税政策，为推动中小企业高质量发展提供有力保障。

通知强调，落实落细减税降费政策，减轻小微企业税费负担。在认真落实普惠性减税降费政策的基础上，全面落实对小微企业的精准税费优惠政策，不得以任何理由削弱政策力度。坚决防止征收过头税费，严禁乱收费、乱罚款、乱摊派，密切关注财政收入征收工作开展情况，对违法违规行为保持“零容忍”。

通知要求，强化财政金融政策协同，保障中小企业融资需求。发挥财政资金引导作用，支持中小企业创新发展。

通知明确，落实政府采购、稳岗就业等扶持政策，助力中小企业加快发展。强化中小企业政府采购支持政策，支持中小企业稳岗扩岗，保障中小企业账款及时支付。

通知要求， 健全工作机制和管理制度，提高财税政策效能。在分配财政资金的过程中，对各类企业要一视同仁、平等对待；对于妨碍公平竞争的规定，要及时清理整顿。加大政策宣传辅导力度，帮助中小企业熟悉政策内容、了解申报程序，促进应享尽享。鼓励有条件的地区结合财力状况，聚焦当地中小企业发展面临的突出问题和薄弱环节，采取精准有效的政策措施，进一步加大财政政策扶持力度。

(责编：卫嘉、白宇)

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