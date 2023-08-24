财政部：不折不扣落实支持中小企业发展的各项财税政策
2023年08月24日19:49 | 来源：新华网
小字号
新华社北京8月24日电（记者申铖）记者24日从财政部了解到，财政部日前发布通知称，各地区要加大工作力度，不折不扣落实支持中小企业发展的各项财税政策，为推动中小企业高质量发展提供有力保障。
通知强调，落实落细减税降费政策，减轻小微企业税费负担。在认真落实普惠性减税降费政策的基础上，全面落实对小微企业的精准税费优惠政策，不得以任何理由削弱政策力度。坚决防止征收过头税费，严禁乱收费、乱罚款、乱摊派，密切关注财政收入征收工作开展情况，对违法违规行为保持“零容忍”。
通知要求，强化财政金融政策协同，保障中小企业融资需求。发挥财政资金引导作用，支持中小企业创新发展。
通知明确，落实政府采购、稳岗就业等扶持政策，助力中小企业加快发展。强化中小企业政府采购支持政策，支持中小企业稳岗扩岗，保障中小企业账款及时支付。
通知要求， 健全工作机制和管理制度，提高财税政策效能。在分配财政资金的过程中，对各类企业要一视同仁、平等对待；对于妨碍公平竞争的规定，要及时清理整顿。加大政策宣传辅导力度，帮助中小企业熟悉政策内容、了解申报程序，促进应享尽享。鼓励有条件的地区结合财力状况，聚焦当地中小企业发展面临的突出问题和薄弱环节，采取精准有效的政策措施，进一步加大财政政策扶持力度。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部回应欧盟电池法规生效：希望避免形成新的贸易壁垒
- 人民网北京8月24日电 （记者孙红丽）8月24日，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上就欧盟电池法规对中国企业的影响做出了回应。她表示，欧盟电池法规已于近期生效，中方对此高度关注。…
- 评论
- 关注