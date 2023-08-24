国家发展改革委出台办法保障粮食质量安全
2023年08月24日19:51 | 来源：新华网
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新华社北京8月24日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委24日发布《粮食质量安全监管办法》，旨在保护粮食生产者的积极性，维护粮食经营者和消费者的合法权益，加强粮食流通领域质量安全监督管理，保障国家粮食质量安全。
办法包括总则、粮食质量安全风险监测、粮食质量安全管理、粮食质量安全检验、粮食质量安全事故处置、监督管理、法律责任、附则等8章，共50条。
办法明确，粮食经营者对粮食质量安全承担主体责任。从事粮食经营活动，应当严格执行有关法律、法规、政策及标准，严格遵守粮食质量安全管理制度，明确质量安全管理责任，认真落实反食品浪费、粮食节约等有关规定和要求，严禁多扣水杂、压级压价、以陈顶新、掺杂使假、以次充好等行为。
办法将自2023年10月1日起施行。《粮食质量安全监管办法》（国家发展改革委2016年第42号令）同时废止。
(责编：卫嘉、白宇)
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