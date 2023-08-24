新华社北京8月24日电（记者陈炜伟、严赋憬）国家发展改革委24日发布《粮食质量安全监管办法》，旨在保护粮食生产者的积极性，维护粮食经营者和消费者的合法权益，加强粮食流通领域质量安全监督管理，保障国家粮食质量安全。

办法包括总则、粮食质量安全风险监测、粮食质量安全管理、粮食质量安全检验、粮食质量安全事故处置、监督管理、法律责任、附则等8章，共50条。

办法明确，粮食经营者对粮食质量安全承担主体责任。从事粮食经营活动，应当严格执行有关法律、法规、政策及标准，严格遵守粮食质量安全管理制度，明确质量安全管理责任，认真落实反食品浪费、粮食节约等有关规定和要求，严禁多扣水杂、压级压价、以陈顶新、掺杂使假、以次充好等行为。

办法将自2023年10月1日起施行。《粮食质量安全监管办法》（国家发展改革委2016年第42号令）同时废止。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经