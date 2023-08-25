本报记者 郁静娴 刘晓宇 王 沛

图①：山东省日照市涛雒镇红旗现代渔业产业园里，工作人员在智能化自动养殖区观察鱼类生长情况。

房德华摄（人民视觉）

图②：江西省上高县翰堂镇磻村村鱼鳝混养基地中，农户正在查看黄鳝养殖情况。

邹利强摄（人民视觉）

图③：重庆市梁平区礼让镇川西村，成片鱼塘水光潋滟。

刘 辉摄（人民视觉）

数据来源：农业农村部

编者按：水产品是重要的农产品，也是优质动物蛋白的重要来源。我国是水产养殖大国，近年来通过大力发展生态健康养殖，持续提高养殖设施和装备水平，我国设施养殖产量在水产养殖中的占比已超过五成。

日前，4部委联合发布的首部现代设施农业建设规划明确，建设以生态健康养殖为主的现代设施渔业。各地正持续加快转变渔业发展的空间格局、产业结构和生产方式，让更多优质鲜活水产品“游”向千家万户。向江河湖海要食物，设施渔业发展有哪些新亮点，今后如何持续升级？本报记者在多地进行了调查。

推广生态养殖，鱼塘不断升级，好水养出好鱼虾

早上5点，浙江德清县禹越镇的鱼塘陆续热闹起来。投料机一开，鱼群“挤”到水面。这里是全省最大的黑鱼养殖集聚区，年产量1万多吨。

设施养鱼，鱼塘很关键。曾经，尾水不规范排放，一度让黑鱼养殖难以为继。在钱塘村，从业30多年的养殖户高福良没少为这事烦心，“过去养殖密度高，投喂的冰鲜鱼，肉吃得多，水浑得快，需要定期换水。”

“好水才能养好鱼。”禹越镇农办主任黄飞说，为了解决养殖环境污染大、产品品质下降等问题，当地不断升级鱼塘设施，推行“生态净养”绿色养殖新技术。

过去挤挤挨挨的鱼塘变了。禹越镇鱼塘养殖密度从每亩5000尾降低到1800至2000尾，环保型高效膨化饲料替代了部分冰鲜鱼，套养花鲢和鲫鱼，帮助消化残饵。“水质好，黑鱼吃得欢。以前两三年才能养到四五斤，现在一年半就能出塘上市，套养的家鱼也能卖钱。”高福良说。

尾水怎么处理？作为淡水渔业大县，德清从设施和机制两端着手，因地制宜设计“四（三）池三（两）坝”处理设施，连通各个鱼塘；探索“一个养殖户、一条收集管网（沟渠）、一个终端处理”长效管理机制，确保每个养殖场专人专管。

在钱塘村的渔业养殖尾水治理点，水中栽植了伊乐藻、轮叶黑藻等藻类，池畔是一簇簇美人蕉。尾水经过沉淀池后，通过由陶粒、炭片、沙砾组成的三道过滤坝，依次进入曝气池、生态净化池和湿地洁水池，处理后的水可以循环利用。

“从1.0版传统鱼塘到2.0版标准鱼塘，再进阶到3.0版生态美丽鱼塘，水产养殖尾水综合治理，有效破解了渔业发展、农民增收与水环境保护之间的矛盾。”德清县农业农村局副局长崔连勇说。

在新市镇宋市村，7月下旬收完早稻，紧接茬口撒下虾苗。近年来，全村腾退虾田600多亩，引进浙江荷锄归生态农场有限公司统一管理运营。

“跟着公司搞稻虾轮作，有赚头！”养殖户车坤山过去一年养两季虾，多年下来田块水质富营养化，青虾发病率高，收成不太乐观。

“上半年种稻，下半年养虾，优化了时空和资源配置。”公司负责人张培鑫说，“稻虾轮作”让多出来的养分被水稻吸收，优质稻谷和青虾双收，虾塘水质也得到明显改善。专用管网进水、生态沟渠排尾水，池内杂鱼减少，青虾产量提高10%，饲料消耗减少20%。

生态为底，不断擦亮设施水产养殖成色。2020年，农业农村部启动实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”。截至2022年底，全国共培育“五大行动”骨干基地1265个，面积771万亩，基本实现生态健康养殖模式全覆盖、养殖尾水循环综合利用或达标排放全覆盖，配合饲料替代率平均达到84%。

农业农村部渔业渔政管理局有关负责人介绍，今年将实施养殖尾水治理模式推广行动。围绕池塘标准化生态化改造和养殖尾水治理，支持生态沟渠、生态塘、潜流湿地等尾水处理设施升级改造。按照规划，到2030年，将建设完成340个池塘设施渔业养殖场，带动全国池塘标准化改造1700万亩。

提高养殖效益，工厂化集约化生产，助力水产种业振兴

位于山东青岛莱西市的青岛七彩种业科技有限公司里，不同规格的养殖池整齐排布，7000多尾墨瑞鳕亲鱼在池中游动。

“这里最大的种鱼有50多斤！我们的养殖效率是普通池塘养殖的100倍，一亩地可实现百亩地的产出。”公司负责人宫庆礼说。

近年来，我国工厂化水产养殖快速发展，到2022年养殖水体达1亿多立方米，比2016年增长40%左右。日益完善的现代工厂化养殖设施和产学研融合体系，为优质水产品种选育提供有力支撑，不断擦亮水产种业“中国芯”。

墨瑞鳕营养和经济价值高，但数量稀少，对水质十分敏感。利用工厂化模式，莱西市实现了墨瑞鳕全人工繁育，设施渔业科技成果从“书架”转化到了“货架”。宫庆礼说，目前，一个园区内就实现了“产卵—孵化—培育—养成”全周期生产。一个30立方米的养殖池，每年可产出1万斤墨瑞鳕，产值达到50万元。尾水通过管道先后输送到农作物智慧温室、稻田、旱田梯次利用，基本实现水资源全效利用。

截至目前，我国共审定水产新品种283个，其中近10年间培育审定水产新品种213个，水产新品种培育进展快速。

在海南晨海水产有限公司，自主研发的“虎龙杂交斑”是当家品种。“这个品种生长速度更快，体长体重变异系数更小，整齐度明显提高。”董事长蔡春有自豪地说，依托现代繁育技术手段和设施，为养殖户提供更优惠的优质种苗，打破了进口依赖。目前，全国60%以上的石斑鱼养殖户都养殖该品种。

数字化技术与水产种业联动，不仅为产品质量提供保障，还为养殖户提供各项技术支持。“优质种苗质量可追溯，不光长得快、个头大、产量高，喂养、换水有什么问题，可以随时连线专家。”浙江省慈溪市庵东镇马潭路村养殖户金杰介绍，他的罗氏沼虾种苗，来自浙江省水产种业公司良种扩繁基地。

浙江省水产种业公司副总经理高强介绍，工厂化育苗车间配备各类先进物联网设备，构建了数字化管理云平台及虾管家、虾博士小程序，延长服务半径，实现远程渔技指导、在线诊断，打造产品追溯闭环链条，带动养虾农户累计达3000户，户均增收30%。

从各地看，工厂化循环水模式产能高、节水节地、污染排放可控、产品品质稳定，有效契合种业生产和商业化生产需要。根据规划，到2030年我国将在内陆和沿海水域滩涂养殖优势区，建设152个工厂化集约化设施渔业养殖场，带动新增现代工厂化养殖水体1500万立方米。

产业链不断延伸，加工冷链物流设施一条龙，生鲜美味“游”到千家万户

“拉网——”在湖北武汉东西湖区东山农场，活蹦乱跳的加州鲈被打捞上岸，进入暂养池。

“暂养池可以容纳2万多斤鲜鱼。订单一来，我们就联系活鱼运输车装车配送。”武汉锦绣乐园农业发展有限公司负责人黄锦峰说，公司通过电商平台销售鲈鱼，客户在手机上头一天下单，第二天就可以收到活鱼。

“水产品讲究一个鲜活。”武汉市农业农村局副局长王文高介绍，结合发展设施渔业，武汉市在生产基地建立前置仓，提前将鲜活水产品起捕后存在暂养池，与驻汉院校、科研院所联合开发活鱼保活设备和器材。目前，全市9个中心城区，从活鱼起水到送至市民小区，已实现两小时内送达。

水产品加工设施更完善，鱼儿“游”得更远。锦绣乐园公司的加工车间里，一条条鲜鱼经过打鳞、去腮、清洗等一系列加工流程后，真空包装冷冻保鲜。这几年，在有关部门支持下，公司引入流道养殖和水产初加工设备，一小时能处理2000斤。“我们既卖活鱼，也有宰杀好后的锁鲜包装，按不同规格分拣后供应市场，卖得很火。”黄锦峰说。

去年，公司出产120万斤鲈鱼，全年销售额达2000万元。“目前用的是常规冷库，库容1万吨。”随着销量走高，黄锦峰打算明年引入液氮冷冻设备，“虽然每斤冷冻成本要高3毛钱左右，但杀菌冷冻的效率能提升很多，半小时就能冻好出货。”

“从卖鲜鱼到卖风干产品，价值翻了好几番！”武汉黄陂区祁家湾街夏王村胡家湾，德瑶望种养殖专业合作社负责人胡国刚把一车风干鱼发走。他介绍，合作社养殖的青鱼、武昌鱼，一斤卖7元左右。经过宰杀加工、恒温腌制和风干后，鱼头、中段、鱼尾都能单独销售，一斤卖到20元以上。

好政策助力设施升级。“针对从事农村水产电商经营活动的渔业生产经营主体，市财政资金按照不超过项目投资总额的40%，提供最高80万元的奖补。”王文高介绍，补贴主要用于支持渔业生产经营主体购置水产品处理、水产品暂养及增氧、冷链冷库、产品质量安全检测、水质监测等设施设备，以及发展电子商务，开展线上线下交易等。

近年来，各地不断拓展和提升渔业全产业链，依托不断完善的产后加工体系，丰富的水产制品变着花样上了消费者的餐桌。

福建省闽威实业以鲈鱼和大黄鱼为原材料的预制菜口味齐全，各具特色。公司生产部主任郑其锌介绍，根据时下消费需求，公司采用活鱼处理技术，研制出调味鲈鱼、去刺鱼、烤鱼等系列预制菜；研发各类休闲食品，建设现代化、规模化精深加工生产线10条，可加工30余种产品，年产值达6亿元。

水产加工是连接渔业生产和流通的纽带。2022年我国用于加工的水产品总量达到2556.13万吨。“水产品加工有助于解决渔业生产季节性与需求常态化之间的矛盾，熨平供给周期性波动，满足居民对水产品个性化、多样化的食物蛋白需求。”中国水产科学研究院副研究员、国家贝类产业技术体系产业经济研究室主任刘子飞说，近年来，水产品加工设备逐渐向自动化、智能化方向升级，要进一步推进相关技术与装备的推广应用，为水产品加工提供全产业链保障。

开拓设施养殖新空间，发挥技术和装备优势，建设好“蓝色粮仓”

走进河北唐山市曹妃甸区第五农场，四级排灌渠道连接一个个稻田。翻涌的稻浪间，鱼塘星罗棋布，鲤鱼、花鲢在水中畅游。塘边生长着盐碱地的标志性植物——芦苇和黄须菜。

“我们这里地处滨海区域，土壤盐渍化比较严重，如果不泡田，地里会浮起一层白白的碱花。”农场副场长刘双海说，每年1月引入滦河水，冲洗土体表层盐分，4月中下旬排水耙地。今年3月，曹妃甸区在第五农场开展“异位稻渔综合种养”试点，按照3亩稻田配套1亩池塘的比例，构建稻渔综合种养系统。

带有盐分的水成了鱼儿的新家，盐碱地变身“鱼米绿洲”。“收集起来的稻田洗盐排碱水排入池塘，养殖鲤鱼和南美白对虾，同时套养草鱼、鲫鱼、梭鱼等适生水产品种。”刘双海说，“这种模式养殖病害少，水产品肉质紧实，市场行情很好。现在鲤鱼已经长到1斤半，南美白对虾也长到每斤30多头了，10月底就能上市。”

“盐碱地发展水产养殖，为洗盐排碱水提供了绿色出路，为防止土壤返盐返碱提供了可持续方案。通过微生物作用和养殖水产经济动物，降低水体碱度，产出优质蛋白。”中国水产科学研究院东海研究所研究员、农业农村部低洼盐碱地水产养殖重点实验室主任么宗利介绍，经过3年跟踪监测，土壤盐度稳定在1.5克/千克左右，水体碳酸盐碱度下降86.3%。利用这一模式改良滨海型盐碱地，每年对虾亩产量可达500斤，耐盐碱淡水鱼亩产2000斤以上，一亩池塘经济效益超3000元，实现了生态效益和经济效益双赢。

优化设施水产养殖空间布局，确保水产品持续供给，还有待开拓新空间。根据规划，到2030年，我国将按照单个池塘10至30亩、集中连片500亩以上，建设60个盐碱地设施渔业养殖场，促进盐碱地有效治理利用。此外，发展深远海集约化养殖，正在成为未来水产品供给重要的增长点。

福建福州连江县筱埕镇定海湾海域，乘船出海不到15分钟，两座“钢铁岛屿”映入眼帘，“看！这就是我家渔场。”从事海上养殖20多年的卢统锋自豪地说。

2020年初下水的海上养殖平台，如同一个倒扣的果篮，有4个篮球场大小，养殖水体达到1.5万立方米以上。“现在可以一键实现智慧养殖。”卢统锋按下电动按钮，眼前长达62米的“庞然大物”开始翻转，潜藏在网箱底部的大黄鱼，纷纷跃出水面，“网笼可以翻转，附着在上面的藤壶、海藻等生物被定期晾晒清除，网眼通畅，鱼儿活动、呼吸更自由，水产品品质明显提升！”

距离养殖平台不足3公里，落户了新一代的绿色智能化渔旅平台，设有50平方米的智慧渔业中心，智慧渔业系统通过自主研发算法，建立评价体系，指导生产及运营。“在我们这里，水温、水体环境、洋流扰动、投料数量等数据都被准确记录，成本控制精确到每一条鱼。”运营总负责人许航说。

耕海牧渔，建设“蓝色粮仓”。2022年，全国深远海养殖产量39.3万吨，占海水鱼类养殖产量两成以上。到2030年，我国将建设99个以上深远海大型智能化养殖渔场，推广重力式网箱、桁架类网箱和养殖工船等先进技术与设施装备。

“设施化、集约化养殖是一个系统工程。”中国海洋大学海洋生命学院教授包振民说，从科技创新入手，未来还需要多学科进行品种培育、养殖技术、装备设计与制造联合攻关，重视基础研究和数据库建设，加强养殖设施和装备与水产动物生活习性和行为等的适配性研究，加强智能化和智慧化技术在养殖设施上的研发，实现水产养殖装备跨越式发展。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年08月25日 18 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)

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