“以前办个体营业执照，要去县政务大厅，一来一回就得大半天时间，现在在田庙乡便民服务中心就能办理，办事真快捷、真方便。” 说起用20分钟就拿到《虞城县牛氏果业经营部》营业执照的事，河南省虞城县田庙乡杨庄村村民朱作强感慨不已。

据了解，为优化营商环境，建设便民、为民的服务体系，虞城县行政审批和政务信息管理局以创建国家级社会管理和综合服务标准化试点为契机，三举措做实、做细、做优乡镇便民服务中心“就近办”服务，优化营商环境。

铺设各类网络专线，做实业务进驻。虞城县为创造“就近办”工作有利条件，为各乡镇便民服务中心铺设了政务网专线和公安、市场监督、医保等部门专线。积极利用一体化在线政务服务平台和部门网审系统受办“就近办”服务事项。目前建设25个乡镇便民服务中心和611个村级便民服务站，全县共录入基层政务服务事项24013项。对便民服务的内容、程序和标准等统一在河南政务服务网上公布，严格做到法律依据、服务内容、办事程序、收费标准、政策依据、承诺时间等情况“六公开”。

组建好帮办队伍，做优服务质量。虞城县坚持“就近办、一次办、零跑动”的原则，组建了以各乡镇便民服务中心窗口工作人员及村级代办员构成的代办队伍，主要提供业务咨询、表格填写、网上申报、手机注册、代收代缴等服务，针对行动不便的群众采取上门服务的方式，主动将服务送到群众身边。通过线上线下双结合，将服务范围再扩大，将中心服务做到“真便民”。“我只用了5分钟，只来一趟就拿到户口本了，省时又省事，服务很热情。”8月14日，在利民镇便民服务中心公安窗口，南关村村民范兴红开心地说。

设立“好差评”二维码，做细监督机制。乡镇便民服务中心设置一窗一码，同时设立意见箱和投诉电话，群众每一次服务都可以扫“二维码”来评价，评价结果归集到县纪委监委党风政风室“码上监督平台”，纪委监委当天可对差评相关人员责任追究。以“好差评”制度倒逼工作人员增强服务意识，转变工作作风，夯实服务责任，提升工作效率，为企业和群众提供全面规范、公开公平、便捷高效的政务服务，提升了群众和企业办事便利度和获得感。

目前全县各乡镇便民服务中心可“就近办”政务服务事项181项，其中网上全流程办理事项154项、线下办理事项27项。（王支援 李景华）

(责编：董童、高雷)

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