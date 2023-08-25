本报记者 韩 鑫

制图：张芳曼

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前7月，我国交通运输经济继续保持恢复态势，主要指标同比均实现增长。交通运输行业规模不断增长，运输结构持续优化，投资规模保持高位运行，为稳增长、扩内需提供了有力支撑。

交通运输是国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业。今年前7月，我国交通运输经济运行情况如何？道路货运、城市客运、交通投资等主要领域呈现哪些新亮点？8月24日，交通运输部举行例行新闻发布会，相关负责人介绍了交通运输运行特点，并就行业热点回应社会关切。

货运量增速有所回升，出行量在暑期带动下持续加快

长江三峡，碧波滚滚，货船往来如织。“今年以来，沿江人流加速回暖，货物运输高位运行、持续向好。”交通运输部长江三峡通航管理局有关负责人介绍，前7月，三峡船闸货运量达到1494.5万吨，同比增长11.53%，三峡枢纽全年航运通过量有望再创新高。

广铁集团暑运发送旅客破亿人次，汉口火车站累计到发旅客超千万人次……探亲、旅游、学生流交织叠加，掀起铁路暑运高潮。前7月，铁路累计完成旅客运输量21.79亿人次，同比增长115.1%。

货运回升，出行旺盛，折射出交通运输行业向好、活力更足的态势。“总体看，7月份交通运输经济继续保持恢复态势，主要指标同比均实现增长。”交通运输部政研室副主任孙文剑说。

看货运，货物运输量在高基数上继续回升。7月，完成营业性货运量47.4亿吨，同比增长7.1%，较6月加快2.8个百分点。分方式看，铁路同比增长0.1%，公路同比增长8%，水路同比增长6.9%，民航同比增长11.6%。

看客运，人员流动在暑期带动下持续加快。7月，完成营业性客运量9.1亿人次，同比增长47%。全国完成城市客运量82.1亿人次，同比增长14.7%。完成高速公路9座及以下小客车出行量20.7亿人次，同比增长20.2%。

看港口，货物吞吐量保持较快增长。7月，完成港口货物吞吐量14.3亿吨，同比增长6.6%，其中完成集装箱吞吐量2705万标箱，同比增长2.6%。

行业规模不断增长的同时，运输结构也在持续优化。部分民航、铁路企业合作推出“空铁联运”产品，让旅客一键下单、一次购票；重点港口拓展“门到门”全程一体化服务，探索创新“一单联运”业务……今年以来，综合运输服务“一票制”“一单制”“一箱制”加快推进。

“目前，多式联运发展已取得初步成效，但仍存在数据信息不共享、服务产品不丰富、制度规则不衔接等问题。”交通运输部运输服务司副司长韩敬华说，近期交通运输部会同多部门出台《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》，下一步将推广应用标准化多式联运电子运单、优化多式联运“一单制”通关监管，提升“一箱到底”服务能力，完善相关标准体系，以进一步提升多式联运服务水平，加快构建现代交通运输体系。

两大“超级工程”加快建设，推动水运投资持续高位运行

交通基础设施具有投资规模大、落地见效快的特点，是扩大有效投资的重要领域。数据显示，7月，我国交通投资规模继续高位运行，完成交通固定资产投资3486亿元，同比增长5.3%。

仔细观察投资领域，不难发现，水运领域投资成为交通基础设施投资的一大亮点。1—7月，我国水运领域投资持续高位运行和较快增长，累计完成投资1105亿元，同比增长25.7%。其中沿海项目502.3亿元，同比增长8.2%；内河项目576.7亿元，同比增长41.8%。

两大“超级工程”加快建设，支撑水运投资较快增长——

东海之滨，上海洋山深水港区，小洋山北作业区集装箱码头及配套工程全面开工建设。“作为加快建设交通强国的重大工程，项目总投资达513亿元，设计年通过能力1160万标准箱。”孙文剑表示，工程建成后将进一步推进长江黄金水道江海联运发展，促进上海国际航运中心功能完善和能级提升。

八桂大地，平陆运河企石枢纽泄水闸首仓混凝土开始浇筑，这标志着平陆运河三大枢纽全面进入主体结构施工阶段。作为西部陆海新通道骨干工程，平陆运河经广西钦州灵山县陆屋镇沿钦江进入北部湾，全长134.2公里，未来可通航5000吨级船舶，建成后将开辟珠江—西江第二个入海航道。

宁波舟山港梅山港区二期工程、百色水利枢纽通航设施等项目加快推进，上海罗泾港区集装箱码头改造一期工程、重庆主城港区寸滩国际邮轮母港等改扩建项目加快建设……“今年以来，通过推进重大项目建设、加强沿海和内河港口码头改建扩建等方式，水运交通运输已形成新建项目与改扩建项目同步推进、双向发力的良好局面。”孙文剑说，水运建设投资规模持续扩大，为稳增长、扩内需提供了有力支撑。

国家综合货运枢纽强链补链深入开展，推动货运业高质量发展

道路货运业是畅通国民经济的“血脉”，也是保障改善民生的基础性服务行业。2022年，道路货运行业1100多万货运车辆和1700余万货车司机完成了全社会73%的营业性货运量，为支撑经济社会发展作出重要贡献。

如何进一步促进货运业高质量发展？

一方面，聚焦综合立体交通网主骨架关键节点，深入推进国家综合货运枢纽强链补链。

“2022年，交通运输部、财政部联合启动国家综合货运枢纽补链强链工作，包括天津、石家庄、宁波等在内的15个城市入选首批支持名单。”韩敬华介绍，前不久，新一批10个城市进入支持范围，目前已下达中央资金支持综合货运枢纽及集疏运体系建设。

据介绍，目前交通运输部、财政部等多部门已正式建立国家综合货运枢纽补链强链部省工作协调机制。下一步将推进首批国家综合货运枢纽补链强链支持城市绩效评价工作，积极支持综合货运枢纽及集疏运体系建设，提高综合运输效率，服务产业链供应链安全稳定。

另一方面，切实改善货车司机生产经营条件，更好保障货车司机权益。

针对广大货车司机反映的停车休息难问题，近年来，依托加油站、物流园区、高速公路服务区等，交通运输部持续开展货车“司机之家”建设，为广大货车司机提供停车、休息、餐饮、淋浴等基本服务。截至2022年底，全国共建成1300余个“司机之家”。

“今年将会同全国总工会在全国范围推选宣传100个布局合理、功能实用、经济实惠、安全便捷的暖心服务‘司机之家’，进一步推动提高‘司机之家’服务质量。”韩敬华介绍。

为改善货车司机生产运营条件，今年6月，交通运输部会同公安部联合发文部署，简化道路货运驾驶员从业资格证申领流程，实现“一次报名、一次培训、一次考试、申领两证”。同时，持续推进货车司机政务高频事项“跨省通办”，拓展道路运输电子证照应用范围和场景。今年以来，共完成网上“跨省通办”业务办理455万件，同比增长120%，平均业务办结率98.4%，全国累计生成道路运输电子证照超1300万张。

“下一步，交通运输部将继续会同相关部门切实改善货车司机从业环境，降低司机经营负担，全力保障货车司机合法权益，持续深化道路货运‘放管服’改革，推动道路货运行业健康稳定和高质量发展。”韩敬华说。

《 人民日报 》（ 2023年08月25日 10 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)

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