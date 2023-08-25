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上海农商银行成功落地全市首笔“政银保担”四方机制批次担保业务

2023年08月25日10:38 | 来源：央广网
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原标题：上海农商银行成功落地全市首笔“政银保担”四方机制批次担保业务

　　“更好的服务、更快的速度、更优的利率，实实在在的优惠，让我们种植户享受到了！”近期，上海农商银行成功向上海致臻生态农业专业合作社（简称“致臻生态合作社”）发放了全市首笔“政银保担”四方机制批次担保业务。该合作社负责人张先生，也是该业务模式的首位获益者，不由地发出感慨。

　　致臻生态合作社成立十余年，主要种植各种时令蔬菜、水果、粮食等经济作物，种植面积超1500亩。在与合作社上门沟通中，上海农商银行获悉合作社急需一笔资金向上游采购种植所需物资。工作人员第一时间向合作社推荐了“政银保担”四方机制批次担保业务。该业务模式充分发挥四方机制联动优势，以“批次担保”为特色，面向农业融资主体，提供更优惠的贷款利率和担保费率，可享受政府贴息贴费政策。仅3天，张先生顺利拿到了300万元贷款，利率优惠了约10%。

　　今年上半年，为充分发挥政府性融资担保支持涉农经营主体的服务能级，破解农业领域“融资难、融资贵”问题，在市财政局、市农业农村委的积极指导下，上海农商银行作为首批合作银行，与市担保中心、太平洋安信进行战略合作签约，共同建立了“政银保担”四方合作新模式。该模式夯实了“政府支农”与“金融助农”之间的桥梁，由政府主导、协调，经保险公司前期调研、健全农业主体名单库，银行专人对接、上门服务，有效提升了金融机构信贷投放精准度，提高农业经营主体获贷率。

　　扎根申城七十余年，上海农商银行深耕三农，始终坚持创新优化产品与服务，为本市涉农经营主体提供更契合、更优质的金融支持。在获得“政银保担”四方模式首轮推荐名单后，上海农商银行上下联动，积极开展对接联系。在农业大区崇明区，上海农商银行崇明支行就名单内的农业经营主体，实行专人专岗包干制，一周内实现全量名单客户的地毯式排摸，精准掌握农业主体的资金需求，提供融资成本更低、融资效率更高的“政银保担”四方机制批次担保业务。

　　下阶段，上海农商银行将继续发挥好三农服务排头兵和主力军的作用，与市担保中心、保险机构紧密合作，共同推进四方合作机制不断深化，扩大服务覆盖面，将惠农政策落地落实，着力讲好现代都市的农业故事。

(责编：董童、李源)
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