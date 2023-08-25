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谷神星一号遥八运载火箭发射成功

2023年08月25日14:24 | 来源：新华网
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　　新华社酒泉8月25日电（李国利、张艳）8月25日12时59分，谷神星一号遥八运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的吉林一号宽幅02A星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　这次任务是谷神星一号运载火箭第8次飞行。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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