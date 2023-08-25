市场监管总局加大水产品食品安全监管及食盐价格监管力度
2023年08月25日14:27 | 来源：新华网
小字号
新华社北京8月25日电（记者赵文君）记者25日从市场监管总局获悉，市场监管总局加大水产品食品安全监管及食盐价格监管力度。
市场监管总局在前期对进口食品安全风险隐患排查整治的基础上，部署各地市场监管部门进一步加大食品安全监管力度，督促食品生产经营者严格遵守食品安全法律法规及进口食品相关规定，严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品（含食用水生动物）加工食品、制作餐食或进行销售（含网络销售），加强市场销售进口水产品食品安全抽检监测，发现相关违法行为严格依法查处。
同时，市场监管总局部署各地加强食盐价格监测，强化分析预警，建立与相关互联网平台“直通车”机制，及时掌握价格异常波动信息和违法行为线索。加大价格监管执法力度，严查囤积居奇、捏造散布涨价信息等哄抬价格违法行为，及时公布典型案例。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 七部门要求：2023-2024年石化化工行业增加值增速5%左右
- 人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息部官网消息，为推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行、加快高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》）。 “石化化工行业是国民经济基础性、支柱型产业，经济总量大、产业关联度高，关乎工业稳定增长、经济平稳运行。…
- 用“硬技术”淬炼“软件定义” 赛特斯助力拓展信息通信应用场景
- 人民网北京8月25日电 （记者栗翘楚）数字经济时代，下载一部高清电影只需要数秒，商务出差因为叫车、航班、酒店预订等全流程管家式出行App而变得闲庭信步；工人告别高温潮湿的车间，数字工厂里一排排机械臂整齐划一地忙碌着…… 从3G技术初露头角的2008年，到如今5G体验至上的2023年，通信网络已打造成为一张看不见的立体智慧网络，赋能中国经济社会智能化转型与高质量发展，更为人们编织出美好的未来生活图景。 据工信部数据显示，今年上半年，我国累计建成开通5G基站293.7万个，5G移动电话用户达6.76亿户，移动物联网终端用户超过21.2亿。…
- 评论
- 关注