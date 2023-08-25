我国力争2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右
2023年08月25日14:46 | 来源：新华网
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新华社北京8月25日电 记者25日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，提出2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右、2024年钢铁行业工业增加值增长4%以上等主要目标。
方案明确4方面工作举措：实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能；实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求；实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行；实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。
为更好实施技术创新改造，方案提出加快推动技术装备高端化升级，加快推进绿色低碳改造，加快推进数字化转型智能化升级，支持引导电炉钢有序发展。钢材消费升级方面，方案明确加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等具体举措。龙头企业培育方面，方案提出推进企业兼并重组，实施规范企业分级分类管理，创建先进钢铁产业集群。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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