人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国力争2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右

2023年08月25日14:46 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月25日电 记者25日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家发展改革委等七部门近日联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，提出2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右、2024年钢铁行业工业增加值增长4%以上等主要目标。

　　方案明确4方面工作举措：实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能；实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求；实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行；实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。

　　为更好实施技术创新改造，方案提出加快推动技术装备高端化升级，加快推进绿色低碳改造，加快推进数字化转型智能化升级，支持引导电炉钢有序发展。钢材消费升级方面，方案明确加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等具体举措。龙头企业培育方面，方案提出推进企业兼并重组，实施规范企业分级分类管理，创建先进钢铁产业集群。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年“最美海上搜救人”推选宣传活动正式启动
　　人民网北京8月25日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，近日，交通运输部、农业农村部、应急管理部等部委印发关于联合开展2023年“最美海上搜救人”推选宣传活动的通知（以下简称《通知》），部署开展2023年“最美海上搜救人”推选宣传活动，旨在大力宣传海上（含水上）搜救战线的典型人物、感人事迹、英雄作为，深入培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量，凝聚加快建设交通强国、海洋强国的精神力量。 《通知》要求，要深入培育和践行社会主义核心价值观，精心组织、严格把关，推选宣传一批爱岗敬业、无私奉献、开拓创新、克服艰苦条件、经受急难险重任务考验，为挽救人民生命财产安全、保护海洋环境清洁作出突出贡献的个人、团队，充分展现海上搜救战线舍生忘死、大爱无疆的奉献精神，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴提供可靠的海上应急保障。…
八部门：支持重点地区加快推进石墨、萤石等非金属矿高效利用项目建设
　　人民网北京8月25日电 （记者申佳平）据工业和信息部官网消息，为推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行、加快高质量发展，工业和信息化部、国家发展改革委等八部门印发《建材行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），其中提出支持重点地区加快推进石墨、萤石等非金属矿高效利用项目建设。 “建材行业是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑，是建筑建设、国防军工和战略性新兴产业发展的重要保障，是关乎工业经济平稳运行的重要领域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部