本报北京8月25日电 记者詹媛从星河动力航天公司获悉，其研发的谷神星一号（遥八）运载火箭，于25日在酒泉卫星发射中心成功发射，顺利将吉林一号宽幅02A星送入预定轨道。

据了解，“吉林一号”宽幅02A星是由长光卫星技术股份有限公司研制的新一代覆盖型卫星的首发星，其有效载荷为一台离轴四反光学相机。该卫星在设计制造阶段实现了多项关键技术突破，在性能指标与“吉林一号”宽幅01系列卫星相当的前提下，整星重量成功由宽幅01星的1200kg级降至230kg级，可为用户提供150km幅宽、0.5m分辨率的高清卫星影像产品，具备高分辨、大幅宽、高速数传、低成本的特点。

该卫星发射成功后，将进一步加速“吉林一号”卫星星座的组网进程，扩增“吉林一号”大幅宽、高分辨遥感信息资源，可为国土资源普查、智慧城市、农林业开发等提供更丰富的遥感数据和产品服务。

此次任务是谷神星一号系列商业运载火箭连续第八次成功发射，也是该型火箭今年连续第四次成功发射。目前，谷神星一号运载火箭已进入密集发射期，预计近期还将进行第九次陆地发射及首次海上发射。

(责编：王震、陈键)

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