原标题：兴业银行35周年：根深叶茂绽芳华 中流奋楫扬云帆

随着“要把银行真正办成银行”一声春雷，中国金融改革序幕拉开。东风浩荡，东南潮起，1988年8月26日，作为首批股份制商业银行之一，兴业银行在闽江之滨应运而生。

35周年，是时间的刻度，是发展的标尺，更是奋进的脚步。成立三十五年来，兴业银行发挥根植福建的独特优势，把家国情怀融入不懈奋斗，与时代同频、与祖国和人民同行，坚持“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”，把根扎在八闽大地、把枝叶伸向全国全球，实现了区域银行、全国银行、上市银行、银行集团的多级跨域，在国内外金融市场占据重要一席，谱写了走好中国特色金融发展之路的兴业篇章。

目前兴业银行总资产近10万亿元，年实现净利润超900亿元；2022年末各项存款余额4.74万亿元，各项贷款余额4.98万亿元；累计现金分红超过1700亿元，累计纳税近4000亿元，持续为股东、投资者、社会创造价值……

坚持扎根八闽 勇当服务福建金融主力军、排头兵

扎根八闽之地，得风气之先。兴业银行深入汲取新思想丰厚滋养，把握福建发展脉搏，勇当金融主力军，在闽山闽水间奏起壮丽的金融交响曲。目前，兴业银行在福建省内各项存贷款规模2.64万亿元，稳居省内金融机构首位；提供信贷和非信贷融资余额合计近2万亿元；连续两年获得“服务福建经济五星银行机构”称号。

上世纪90年代初，从“三山”脚下起步的兴业银行迅速在八闽大地开枝散叶，开启了金融与福建经济社会发展的“双向奔赴”。三十五年来，从银行到以银行为主体的集团军，兴业银行相继在福建省内成立兴业信托、兴业消费金融、兴业资管、兴银理财、兴业普惠科技，持续壮大福建省金融产业，以超七成的占比推动福建地方法人金融机构总资产迈上12万亿元新台阶，在省内累计纳税超1800亿元，稳居省内企业纳税第一梯队。

改革开放春风吹，八闽大地起宏图。始终以服务福建发展为己任的兴业银行，初创之时虽然“羽翼未满”，却有服务大项目建设的“大气魄”。1994年福建修建的第一条高速公路——泉厦高速，及宁德飞鸾岭隧道、龙岩坂寮岭隧道、厦门石鼓山立交桥等一个个重点项目背后都印刻着兴业银行倾力服务的足迹。近年来,兴业银行牵头126亿元银团贷款助力福州长乐国际机场二期扩建、多元融资支持厦门东南国际航运中心建设、百亿银团支持宁德时代动力电池产业链升级……以重大项目建设为着力点，促基建、保民生、助旧改、兴产业，以金融龙头的担当与作为，着力推动福建高质量发展。

“生态福建”孕育“绿色兴业”。兴业银行在“两山理论”提出当年即在福建率先探索绿色金融业务，成为国内绿色金融先行者。多年来，兴业银行以金融为笔，以绿色为墨，寓义于利，躬耕不辍，“融资+融智”支持三明、南平省级绿色金融改革试验区建设，与福建省水利厅、省生态环境厅等签署战略合作协议，携手打造环境治理福建样板，创新推出全国首单远期碳汇贷、林权贷、林票贷等，让森林增绿、农民增收……在福建省内绿色金融融资余额超1500亿元，为“高颜值”“高素质”的新福建生态画卷持续添彩。

“数字福建”催生“数字兴业”。多年来，兴业银行秉承“科技兴行”方略，拥抱数字化发展潮流，以高质量“数字兴业”建设助力福建打造数字经济新高地。一方面加快自身数字化转型，持续加大科技投入，启动实施科技人才万人计划，在福州成立金融科技研究院，加强核心技术攻关，积极打造福建金融科技创新高地；另一方面，围绕数字产业化和产业数字化，构建与数字经济相匹配的金融服务体系，深入推动数字经济与实体经济深度融合，目前在福建省内数字经济领域贷款余额超600亿元。

福建是民营经济大省，今年进一步吹响实施新时代民营经济强省战略的嘹亮号角。兴业银行始终坚持“两个毫不动摇”，传承弘扬“晋江经验”，与安踏、恒申控股、利郎、凤竹纺织等众多民营企业做朋友，书写了一个又一个相伴成长的暖心故事。截至今年6月末，该行在福建省内民营企业贷款余额超1500亿元，服务福建民营经济各类市场主体超12万户。2019年-2022年，兴业银行连续四年被评为福建省“服务民营企业和中小微企业突出贡献银行”。最新发布的《兴业银行服务福建新时代民营经济强省战略行动方案》，进一步完善“敢贷、愿贷、能贷”长效机制，广引金融活水，助力民营经济像绿水青山一样成为福建的骄傲。

改革创新为帆 持续迈向“三个突出”的全国性现代化商业银行

“敢为天下先，爱拼才会赢”，是闽人闽企鲜明的精神特质。福建是改革开放先行省份，作为金融改革产物，兴业银行自诞生就肩负着为金融改革探路的使命。承袭拼搏创新基因，牢记初心使命，兴业银行投身改革开放时代洪流、民族复兴伟大进程，锚定服务能力突出、经营与管理特色突出、市场与品牌形象突出“三个突出”航向，准确把握经济社会发展大势，前瞻布局、顺势而为、奋楫争先，以特色化差异化经营成为中国银行业一道亮丽风景。

作为首批股份制商业银行，兴业银行成立之初即采取股份制这一现代企业组织架构，真正“跳出机关办银行”，持续完善以客户为中心、以市场为导向的体制机制。同时，始终坚持党的领导，将现代银行管理制度与中国国情有机结合，建立健全中国特色的商业银行公司治理机制。在一次次探索革新、自我扬弃中锻造了市场导向、嗅觉敏锐、机制灵活的鲜明特质。

成立之初，兴业银行敏锐地捕捉到同业眼中“不起眼”的证券资金清算业务，以小银行勇闯大市场的笃定，从点滴做起，将业务触角从银证延伸至银银合作，在国内率先推出首个同业合作品牌银银平台，并着眼经济发展所需，向同业金融、资金交易、资产管理、资产托管、投资银行等领域拓展，形成了独树一帜的投行与金融市场板块，为兴业银行打造财富银行、投资银行名片奠定了坚实基础。

在与国际先进金融同业交流学习过程中，兴业银行又前瞻把握住了绿色金融发展先机。2006年落地国内能效融资项目，2008年在中国银行业首家采纳赤道原则，此后十多年磨一剑，在节能减排贷款、排污权金融、碳金融、绿色金融债券、蓝色债券等领域创下多个“第一”，构建了涵盖信托、金融租赁、基金、理财等在内的集团化、多层次、综合性绿色金融产品服务体系，走出了一条“寓义于利、点绿成金”的可持续发展道路，打开了绿色银行建设新天地。

历史的画卷总是在前后相继中铺展。置身百年未有之大变局，“双碳”目标大幕初启、科技创新日新月异、共同富裕渐次展开，兴业银行全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，全力巩固基本盘、布局新赛道，持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，继续以改革创新为帆，驶入“三个突出”更加鲜明的全国性现代化商业银行新航程。

在“国之大者”中锚定高质量发展航向，兴业银行绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”更加亮眼。2022年末绿色融资余额1.63万亿元，绿色贷款余额位居国内股份制商业银行首位；理财规模超2万亿元，综合理财能力连续23个季度蝉联全国性商业银行榜首；集团对公融资余额（FPA）7.84万亿元，非金融企业债券承销规模近7000亿元，位居全行业第二。

在服务国家战略中不断拓展战略新空间，兴业银行加快布局普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”，构筑特色新优势。2022年末，该行普惠小微贷款余额、科创企业贷款余额、能源金融融资余额、汽车金融融资余额、园区金融资产分别达4042亿元、3437亿元、4302亿元、2997亿元、1.72万亿元，平均增速达33%。

时代变迁，技术迭代，但商业银行服务的本质不会变。兴业银行始终坚持以客户为中心，秉持金融普惠的价值观，持续完善集团化多元化金融服务体系，以金融科技延伸服务触角、提升服务效率、降低服务成本，服务千行百业、千家万户。目前服务企业客户超过130万户、居民客户近1亿户。

亿万客户的信赖支持，特色经营的优势禀赋，让35岁的兴业银行在追梦路上迎来了新的高光时刻：获选成为赤道原则协会指导委员会亚太区牵头行，参与赤道原则等国际准则修订，在绿色金融国际舞台发出中国声音；市场地位稳步上升，2023年，在英国《银行家》全球银行1000强排名第17位，较2001年首次上榜上升551个位次，在《财富》世界500强排名第223名；成为一家连续四年在明晟(MSCI)全球ESG评级保持国内银行业最高评级A级的商业银行。

传承“三大方略” 续写服务中国式现代化兴业篇章

当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。兴业银行如何继往开来，勇立潮头，谱写新时代兴业之歌？

循迹溯源、大道如砥，以史为鉴、开创未来。“从严治行、专家办行、科技兴行”三大基本方略，不仅是兴业银行三十五年跨越式发展的成功法宝，也是应对变局、制胜未来的坚强底气。

银行具有天然脆弱性，纵观商业银行发展史，因风险管理不当、资产质量低下等导致倒闭、被政府接管的不乏其例。兴业银行创立之初，就提出“依法经营、稳健经营、文明经营”的方针，后来提出的三大基本方略以“从严治行”为首。三十五年来，兴业银行始终坚持从严治党从严治行，始终坚持审慎稳健经营，把牢正确方向，加强各类风险防控，在把握住大机遇的同时规避了大风险。无论是初创期的经济治理整顿，还是二次创业遇上的亚洲金融风暴、2008年突如其来的国际金融危机等，兴业银行在一次次风雨洗礼中历经考验、稳步前行，迸发出强大的韧性和活力。

新征程新起点，兴业银行坚持以政治建设为统领，全面推进党的建设，坚持不懈以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，将党的领导融入公司治理各环节，推动党建与业务发展相融共进，纵深推进全面从严治党从严治行，推进党建与纪检改革，完善巡察工作机制，持续纠治“四风”，一体推进“三不腐”，切实把党的政治优势转化为发展胜势，以高质量党建引领保障高质量发展。

百年兴业，人才为本。正是在“专家办行”方略指引下，一代代兴业人开疆拓土、披荆斩棘，成就了兴业今日的荣光。三十五年来，从68人的创业团队，已发展壮大为6.8万人的兴业之师，全行共产党员占比达35%，本科及以上学历员工占比达94%，硕士研究生以上学历员工占比超过20%，建成了一支高素质、专业化的宝贵人才队伍。

新征程新起点，兴业银行坚持把人才作为第一资源，持续深化人才体制机制改革，加快壮大数字化、复合型、专业化、高端型、综合型、国际化、工匠型七支人才“铁军”，实施绿色金融人才、科技人才“两个万人计划”。挂牌成立东南亚研究院，成立伦敦代表处，加快国际化人才聚集。建好用好中共兴业银行党校（高级研修院）主阵地，持续完善人才结构、培训体系，造就更多专业人才。探索实施金融特派员制度、合办人才定制班等人才共建共育新模式，广聚天下英才，让“千里马”在兴业舞台上竞相奔腾、建功立业。

数字时代猎猎风起，银行业的经营逻辑正在发生根本性的变革，从资金、价格的竞争转变为场景、生态的竞争。兴业银行以“科技兴行”方略为指引，持续促改革、转理念、增投入、扩队伍、建平台、搭场景，加快推动科技角色从支持保障向引领发展转变。三十五年来，科技人才从“几个毛头小伙”到近7000人，科技投入逐年上升，占营业收入比重升至3.71%；从成立电脑部到设立“一委三部一院一司”，从国内最大的商业银行信息系统提供商之一，到获批成为第10家数字人民币指定运营机构，从网银“一枝独秀”到线上生态“满园春色”，焕新发布“五大线上平台”，将金融服务融入更多生产生活场景,“数字兴业”图景徐徐展开。

新征程新起点，兴业银行坚持把数字化转型视为生死存亡之战，围绕“构建连接一切的能力，打造最佳生态赋能银行”目标，突出数字化创新，持续加大科技投入，壮大人才队伍，夯实技术底座，完善生态场景，以“企业级、标准化”方法论，推动业务架构和企业架构重塑，稳步推进新一代分布式核心系统建设，构建适合“东数西算”的算力布局，建设兴业数字大脑，探索数字化经营、数字化运营，强化系统风险、数据风险、模型风险等科技风险管控，努力进化为银行中最懂科技、科技企业中最懂金融的“新物种”。

志在“百年兴业”，35岁恰是风华正茂。兴业银行将以35周年为新起点，将“国之大者”化为“行之要务”，坚定不移走好中国特色金融发展之路，在服务新福建建设中把根扎深，在辐射全国、走向世界中繁茂枝叶，更好服务实体经济高质量发展和人民美好生活需要，在新时代新征程上奋力创造新的荣光。

(责编：董童、李源)

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