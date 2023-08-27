爱心茶摊滋养“有福之州”
每天早上7点半，福建福州三坊七巷商户叶小弟开门营业时，都会备好一大桶爱心水，摆好一次性杯子。这是他的爱心茶摊点。在福州，像叶小弟这样的茶摊还有很多。近十年来，爱心茶摊已从首批14个点位发展到如今1300多个点位。从盛夏到寒冬，一杯杯茶汤滋养着“有福之州 幸福之城”。
福州产茶的历史可以追溯至唐朝。长期研究茶文化、茶产业的福建人民出版社编审金穑说：“福州施茶多在民间，特别是酷暑的夏令和救济救荒的时节。在市集路口和郊野的凉亭、庙宇、大榕树下，人们备茶桶、盛茶水，供过往行人口渴之需，是最接地气的喝茶方式。”
漫步福州街头巷尾，茶摊文化随处可见：茶亭街道、茶亭公园、茶亭地铁站、茶会小区……“老福州茶摊”藏着福州市井文化的独特韵味，藏着福州人的乡土情结。“南仙狮子头”茉莉花茶第七代传人翁文峰对此深有感触：“沏一壶茉莉花茶，大家聚在一起攀讲，交流邻里信息、社会见闻、生活经验。20世纪50年代，评话听书、澡堂泡澡和茶摊休闲是福州人的‘休闲三宝’。后来，茶摊逐渐退出了福州人的生活舞台。”
2008年，翁文峰加入闽都文化志愿者团队。福州民俗文化专家方炳桂提议，借用翁文峰的茶叶店把茶摊文化恢复起来。经过精心筹备，南仙茶摊在2009年亮相，前来饮茶听讲的客人络绎不绝。
2014年夏天，福州晚报记者在街头走访时发现，多个商家不约而同地设立了爱心饮水点，提供免费凉茶，于是呼吁爱心人士加入公益互助，为户外劳动者、行人提供饮水便利。一天之内，加入活动的爱心茶摊点达到14个。活动得到福州市委文明办、市容部门和社会各界的大力支持。这一年夏天，街头布设的爱心茶摊点超过百个。
2018年，“老福州茶摊”被列入福州市第五批非物质文化遗产代表性项目名录，成为闽都文化的一张名片。南仙茶摊成了市级非遗项目传承文化示范基地，推出的“福州说福”主题讲座超过300期，还开辟“空中茶摊”，为茶摊文化插上数字翅膀。
2016年7月，台风“尼伯特”肆虐，爱心茶摊在受灾最严重的闽清县和永泰县部分乡镇，把爱心传递给受灾群众；在福州博方堂门诊部，爱心茶摊全年不打烊，根据气候变化调整草药茶配方；在妃轩珍珠专卖店门前，夜班出租车司机常在这里接上一杯茶……爱心茶摊除了布设茶摊点位，还组织爱心单位和爱心人士为高温下的劳动者送水。2021年，爱心茶摊致敬高温下的劳动者被列入福建省“我为群众办实事”实践活动典型案例。
2022年夏天，爱心茶摊活动送出爱心水近50万瓶，在福州街头布设爱心茶摊点位突破一千家，推出爱心茶摊电子地图，帮助有饮水需求的劳动者和市民就近找到爱心茶摊点。
2023年，爱心茶摊活动迈入第10年。叶小弟说：“媒体和政府部门都在推动爱心茶摊活动，越来越多人参与，我也越来越有干劲。”仅三坊七巷景区内，目前已有10家爱心茶摊稳定供水，大部分是像叶小弟这样，自发参与的爱心商户。
“推动‘施茶’‘老福州茶摊’这些优秀‘福’文化与时俱进，创造性转化、创新性发展，是我们努力的方向。”福州市委文明办有关负责人说。
今年7月，爱心茶摊夏送清凉活动启动。全新的爱心茶摊标识牌增设二维码，扫码不仅可查附近茶摊点，还能提出投诉或建议。茶摊若被投诉，将摘牌整改。7月25日，一些工地上的爱心茶摊揭牌了，这是首次把点位设在省、市重点项目工地上，实现长时间服务高温下的工人。爱心茶摊小推车也在今年夏天首次亮相。
福州市委文明办有关负责人表示：“作为城市公益名片，爱心茶摊是服务群众、传递爱心、展现文明的窗口。下一步，我们将继续从市民群众的需求出发，不断推陈出新，完善服务，让茶水公益更好造福于民。”
（本报记者 高建进 冯家照）
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