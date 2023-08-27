解决融资难题 致富更有奔头
“在金融副主任的帮助下，我办了20万元的养殖业贷款，又买了200只羊。”内蒙古呼伦贝尔市阿荣旗霍尔奇镇莫尔顶村农民王瑞海感慨万分。他利用养殖业贷款扩大养殖规模，现在已经养了600只羊和7头牛。
王瑞海口中的金融副主任叫郑永花，是莫尔顶村党支部书记。“我们先摸底征集农户的贷款需求，再走村入户，点对点地梳理登记贷款申请信息。”郑永花说。
产业振兴离不开金融支持。2020年9月，阿荣旗直面农村基层人才短缺、产业发展融资困难等现实难题，联合开展“扶智赋能”活动，启动了“一村一名金融副主任”工作计划，集中选拔148名年龄不超过45周岁、熟悉农村金融业务、综合协调能力较强的优秀干部担任村金融副主任。
阿荣旗制定了《行政村金融副主任职责》，搭建了实践、学习和交流三个平台，赋予金融副主任协助村级组织实施“先锋引领”工程、推动村集体经济发展壮大，帮助农民办理抵押贷款、信用贷款，宣传金融风险防范政策知识等10项职责任务。这些金融副主任进村入户，当起政府部门和农户之间的桥梁纽带，把惠农金融政策给农户送上门，让想干事、能干事的农户获得资金支持。
“解决了资金难题，我们种粮就更有奔头了。”三岔河镇靠林村农民刘海英说。今年，他在村金融副主任王巍的帮助下，获得6万元贷款，保障了春耕生产的资金需求。
自2020年被选聘为三岔河镇靠林村金融副主任以来，王巍累计帮助20多个农户办理了建行裕农快贷40余笔，授信金额近500万元。王巍介绍，银行针对农村有效抵押物少、难以找到担保人等特点，推出了“乡村农担贷”“支农贷”等产品，让种粮能手和养殖大户能全身心投入生产经营中。
阿荣旗委常委、组织部部长林干表示：“‘一村一名金融副主任’对增强村级党组织凝聚力、号召力，培育壮大农村基层干部队伍，示范引领农村产业发展有着重要推动作用，是深化地企合作、政银共建的有效方式。”
（本报记者 高平 王潇）
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