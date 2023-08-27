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做好华西黄淮等地持续强降雨防范应对

2023年08月27日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：做好华西黄淮等地持续强降雨防范应对

本报北京8月26日电 据中央气象台预报，8月26至28日，我国华西至黄淮一带自西向东将出现强降雨过程，四川、重庆、贵州、陕西、山西、河南、湖北、湖南、广西、江西、江苏、安徽、山东等地部分地区有大到暴雨。农业农村部8月26日下发通知，要求各级农业农村部门强化风险意识和底线思维，充分认识当前农业防汛救灾工作的严峻性和紧迫性，立足抗灾夺丰收，加强指导服务，科学有效应对，做到认识到位、思想到位、责任到位、指挥到位、服务到位，最大程度减少农业因灾损失。

通知要求有关农业农村部门加强监测预警，落实防御措施，提早做好防范技术、物资等各项准备。及时组织农户、机手和农机应急作业服务队抓住降雨前和降雨间隙抢收抢烘已成熟作物，确保颗粒归仓。

通知提出，精准指导服务，搞好生产恢复。组织专家科学评估灾害影响，组织农技人员深入生产一线，加强分类指导，因地制宜落实生产恢复措施。协调有关保险机构对受损设施和农作物尽快定损、理赔。

通知强调狠抓疫病防控，确保大灾后无大疫。指导养殖户对受淹的畜禽圈舍、畜禽用具和养殖水体等进行全面消毒，及时对死亡畜禽和水产品进行无害化处理。加强疫情监测，及时调拨动物防疫应急物资，根据实际开展紧急强化免疫。（记者陈晨）

(责编：王连香、李楠桦)
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