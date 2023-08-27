本报记者 祝大伟 张艺开

“这是麦克纳姆轮小车，它的轮胎有些特别，形状像是大红枣。”不久前，在哈工大中心的“哈工大课堂”，哈尔滨工业大学基础学部航天与自动化大类专业本科生王瑞琦作为主讲人，一边遥控操纵小车横移、原地转圈，一边讲解原理，现场的30多名中小学生听得津津有味，不时拍手欢呼。

“微波炉里能‘种’水晶，你们戴的眼镜可以用水晶镜片了。”在第八个“中国航天日”，航天学院教授朱嘉琦为40名中小学生上了一堂有关航天装备的科普课。“面向未来，探索太空的脚步将迈得更稳更远。让我们一起学习航天科技知识，激发科学探索热情。”朱嘉琦向学生们动情地说。

“我们不仅欢迎中小学生走进大学课堂，也在尝试让科普服务走进中小学。”哈工大中心工作人员寇钰合介绍，哈工大课堂一般在节假日开课，目前已举办148期，122位师生成为主讲嘉宾，其中教授或博士生导师占比30%。

2022年5月，哈尔滨工业大学与哈尔滨市道里区政府合作建设的哈工大中心正式亮相。一年多来，哈工大中心接待游客超过91万人次，单日参观量突破9000人次。

“立足学校科研优势，加大科普资源供给，通过建设哈工大中心，为广大市民和游客打开一个牢记重要嘱托、体验一流大学、感受大国重器、浸润科学精神的窗口，讲好打造国之重器和培养杰出人才背后的故事，打造优质的引领展示、科普教育、思政实践和科技服务平台。”哈工大党委书记熊四皓表示。

在哈工大中心揭牌并面向公众开放一周年之际，哈工大课堂迎来第100期科普讲座。

主讲人是精密测量与仪器工程专家、中国工程院院士谭久彬。他以“科学探索的‘眼睛’ 高端制造的‘尺子’——走近精密测量”为题，为330余名中学生上了一堂集知识性、思想性、趣味性于一体的科普教育课。

为了讲好这堂课，谭久彬准备课件、精心设计忙到凌晨2点。有人问，为什么要用做科研的劲头来做科普？谭久彬说，播撒科技报国的种子是件大事，“说不定哪个孩子的科学梦就被点燃了。”

约300平方米的哈工大中心，除了有料有趣的科普课堂，还布置了杰出人才、国之重器等展陈。

在杰出人才照片墙前，经济与管理学院本科生张俊为前来参观的孩子和家长讲述治学报国的故事，“这些群像的背后，是‘一生只做一件事’‘祖国的需要就是我的需要’的精神感召。”

嫦娥五号模型、祝融号火星车模型、中国天眼FAST模型……在国之重器展厅，高科技设备的背后凝聚了哈工大师生的贡献，家长和孩子们被科技报国的情怀感染。

“今后要追这样的‘星’”“长大后，我要坐着飞船去一望无际的宇宙探索奥秘”……翻开留言本，看到孩子们的留言，在中心做志愿工作的师生们表示，“再辛苦也觉得身上全是劲儿”。

一年多来，哈工大29个基层党委、140个基层党支部超过1200名党员教职工志愿者参与科普讲座、展馆讲解、服务接待等志愿服务，哈工大中心学生服务队累计近2700人次参与志愿服务。

“志愿服务中，我们也在成长。”为了讲好麦克纳姆轮小车一课，王瑞琦经历了两轮试讲面试，在老师指导下一遍遍修改课件，精心准备两周，才顺利站到了讲台前。

在中心服务了近一年的学生杨淼今年大四毕业，选择去黑龙江省边境小城穆棱市支教。“我感到充实快乐，更收获了成长。”在志愿服务中，原本内向不善言谈的杨淼，逐步尝试讲解、主持课堂，成长为中心的活动部负责人。

科普课从最初的约选题，转变成全校师生积极报选题。哈工大中心面向社会做好科普，是学校志愿服务的积淀，离不开师生心中的情怀，也激励着师生奉献成长。“如今，中心正将全校的志愿服务精神凝聚，传承并践行科技报国使命。”哈工大党委副书记、副校长陈蕊说。

《 人民日报 》（ 2023年08月27日 05 版）

(责编：王连香、李楠桦)

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