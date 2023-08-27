原标题：中国“桥都”又一大桥全面开工

中新网重庆8月26日电 记者26日从重庆市城市建设投资(集团)有限公司获悉，由该公司组织建设的重庆市级重点项目宝山嘉陵江大桥于当日全面开工，为后续施工的快速推进打下基础。

据悉，宝山嘉陵江大桥项目是重庆快速路五联络线重要组成部分，项目西起蔡家片区石龙村西桥头立交，跨嘉陵江，东至悦来片区椿萱立交，全长约3.34公里。

项目按城市快速路标准设计，设计时速80公里，整个工程包含宝山大桥、西桥头立交、椿萱立交三部分内容。大桥主跨跨径250米，标准宽度39米，设双向八车道，两侧各设3米宽人行道；西桥头立交设置10条匝道；椿萱立交设置8条匝道。

宝山嘉陵江大桥项目经理李琛介绍说，建设者们正全力以赴推动项目，预计9月初将完成首根桩基混凝土浇筑，力争12月前完成主桥P3墩桩基。

项目通车后，蔡家至中央公园最快仅需10余分钟，高速推进北碚区与重庆两江新区经济、人文交流，提升城市品质和竞争力。

重庆是北京茅以升科技教育基金会桥梁委员会认定的中国“桥都”。截至目前，重庆中心城区累计建成37座跨江大桥(指跨江道路桥，含路轨两用桥，不含单独的轨道桥、铁路桥)。 (张旭)

(责编：王连香、李楠桦)

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