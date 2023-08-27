原标题：促消费更要从大处着眼

今年夏天，消费热起来，各地促消费的政策举措层出不穷。提振城市消费，小举措也能发挥大作用。一些城市从“夜经济”入手，放开市场，很有成效。促消费要从小处着手，微观发力，离不开这些具体有效的举措。促消费更要从大处着眼，以消费全链条建设，为高质量发展注入持久动力。

促消费要着眼于满足人民群众对高品质生活的需要。消费不是简单的活跃市场，更不能片面理解为推销产品、卖得动货。激活消费、搞活市场都是为了更好提高群众生活品质。消费水平的提高是人民高品质生活的体现。因此，促消费就要优化消费环境，畅通经济循环，把整个城市的经济环境治理好，把打造良好的消费环境与建设宜居城市结合起来，让便捷消费成为城市生活的重要条件。

促消费要着眼于供给创新和需求创新双向发力。供给侧结构性改革始终是促消费的关键，促消费仍然要抓住供给侧这个关键。一方面从城市发展的宏观角度继续抓好供给侧结构性改革，把握住关键节点和重要环节，通过推进供给侧结构性改革来推动消费。另一方面坚持微观政策要活，多采取一些务实举措，激活市场主体活力。微观举措要着眼于创造新的消费场景，培育新的消费业态。宏观改革则要注重改善消费条件，提高供给水平。要以高质量供给来引领和创造市场需求，强化需求侧牵引，这样才能让供给和需求两个轮子相互带动，协调运转起来。

从大处着眼促消费，就要注重传统消费与新型消费统筹兼顾。消费天然地具有“时新”的特色，新的场景、新的形式甚至新的商场更加容易吸引人们关注。所以，许多有效消费举措都是因为满足了人们“求新”的消费心理。但是，真正让消费有效发挥拉动作用，仅仅盯住新型消费也是不够的。消费发展也是接续过程，新消费形态和消费场景都不是从天而降的，必然与传统消费有着某种联系。促消费就是要扩大和优化这种联系，而不是割裂新旧联系，更不能简单地推倒重来。促消费措施既要推动消费品销售，促进市场繁荣，更要调整和优化消费结构，着眼于高质量发展。传统消费和新型消费都是消费结构的重要组成部分，把两者统筹起来，才能更好满足不同阶层、不同群体的消费需求，才能从更广的范围把消费拉起来，更好地促进高质量发展。（魏永刚）

(责编：王连香、李楠桦)

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