原标题：数字人才未来可期

近日，天津荣程钢铁集团公司的员工赵大宇被授予全国第一张智能制造工程技术人员专业技术等级证书。包括赵大宇在内的27人获得全国首批智能制造专业技术等级证书，这是数字人才职业生涯的“高光时刻”，也彰显了我国数字人才的广阔发展前景。

数字经济已成为驱动我国经济发展的重要力量。2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，占国内生产总值比重提升至41.5%。随着各行业对数字人才的需求与日俱增，人才短缺、数字技能需要提升等问题凸显。

针对数字人才发展面临的问题，多部门采取有力措施，完善数字人才基本制度和规划，构建多层次数字人才培养体系。人力资源和社会保障部发布的《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》首次标注了97个数字职业，占职业总数的6%；教育部加大数字经济领域相关专业设置，新设数字经济、人工智能、数据科学与大数据技术等专业。这些有益尝试正在加速弥合数字人才需求和紧缺之间的沟壑，为数字人才提供了方向和机遇。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化浪潮风起云涌，不断加强数字人才队伍自身能力建设、全方位提升数字技能和素养，需要久久为功。一方面，数字技术日新月异、新技术层出不穷，数字人才不仅要加强专业知识学习，还要广泛涉猎多学科、跨行业、宽领域的信息，构建多元知识体系。同时，要积极参加数字技能职业培训，注重所学知识和实用技能双向提升，培育数字化思维、增强数字化意识，提高自身对数字化发展的驾驭能力。

另一方面，数字人才要在生产实际中立足产业需求，不断提升创新能力，积极探索数据要素开发利用，充分用好数字化资源、数字化工具和数字化平台，主动分析问题、解决问题，努力推动产业数字化转型迈上新台阶、数字技术与实体经济融合不断取得成效，为助力数字经济健康发展贡献出自己的光和热。（刘 蓉）

(责编：王连香、李楠桦)

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