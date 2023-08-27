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加快乡村产业高质量融合发展 为推进农业强国建设提供坚强支撑

2023年08月27日13:35 | 来源：人民网
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推进乡村产业高质量融合发展，是加快转变农业发展方式、优化乡村产业体系、实现农民增收致富的重要举措，是实现乡村振兴的重要途径，也是加快建设农业强国的基础支撑。建设农业强国，应以改革促进、科技驱动、市场引导、特色带动、产业聚集为着力点，全面加快乡村产业高质量融合发展。

以改革促进乡村产业融合发展要素配置优化。深入推进乡村产业高质量融合发展，要着眼于深化农业供给侧结构性改革，重点在劳动力、资本、技术、土地等要素配置及市场化改革上找新招出实招。在劳动力要素配置上，要顺应现代乡村产业发展新趋势，加快完善人力资本市场，有效吸引高素质高技能人才向农村流动。在资本要素配置上，加大金融支持乡村产业项目对接工作力度，提高农村金融服务的及时性和有效性；加强地方金融系统内部治理，强化经营监管及风险预警能力。在技术要素配置上，要尽快完善科技成果评价、知识产权保护及成果转化政策，为科技要素配置提供制度保障；聚焦乡村产业发展中的共性问题，鼓励相关市场主体和科研机构开展技术研发、协同创新。在土地要素配置上，积极探索农村集体经营性建设用地入市、租赁及增值收益分配办法；引导并规范农村土地流转；完善宅基地权益保障和取得方式；支持发展相关中介服务组织；围绕重大项目建设，加强省、市、县级土地统筹调控。

以科技驱动乡村产业融合发展基础能力增强。建设农业强国，推进乡村振兴，需要向科技创新要动力、要活力，不断增强农业科技创新驱动力。要加强重点农业领域科技基础研究，瞄准农业科技创新中的“卡脖子”重点难点问题，开展关键核心技术攻关，为持续开展基础性、前沿性研究创造条件。要加快农业科技创新体系建设，优化科技成果转移转化机制，创新农技推广市场化模式，培育壮大实用型技术人才,打通科技进村入户“最后一公里”。要加快推进乡村产业数字化转型，加强乡村产业资源信息库、智能电网、智慧农业、智慧物流等建设，推动“互联网＋政务（产业）服务”平台、企业及园区“智能服务平台”等建设应用。要加快推进种业振兴。在国家种业振兴行动中，推进种质资源保护利用、种业创新平台建设、种业创新攻关、种业企业扶优、良种繁育能力提升、种业市场净化等“六大行动”，既在小麦、玉米、花生、芝麻等大宗粮油种植领域保持种业创新，又在抓好果蔬、花卉、食用菌、中药材以及畜禽等种业发展领域培育一批高产、优质、绿色、高效的优良品种。要加快推进绿色食品业创新。发挥龙头企业和高等院校、科研院所等科技创新的主体作用，建立科技创新联合体，提升农产品精深加工技术水平，在推动粮食由“食”字号、“原”字号向“健”字号、“药”字号扩展上实现重大突破。要加快推进农机装备创新。要大力发展农机装备产业，以智能农机、智能大棚、滴灌设施、信息装备等为重点，培育农机装备产业经济。实施农机装备补短板行动，加快研制先进适用、高效低损、安全可靠的现代农机装备，打造先进的农机装备研发制造基地，助推乡村产业高质量融合发展。

以市场引导乡村产业融合发展各种业态创新。新业态的出现是乡村产业高质量融合发展的内在要求，也是实现乡村产业高质量融合发展的有效途径。要以市场需求为导向，推进农业生产经营体制机制创新，加快补齐现代农业体系发展短板。以农业多功能拓展为基础，充分发挥农业生态、社会和文化功能，横向拓展农业产业增值空间,促进农业与旅游业、文化创意产业、会展服务业和综合农业服务、农村电商等产业融合发展。要鼓励探索业态创新，引导各地探索整合利用自然和产业资源，创新符合新发展理念和市场需求的新型业态。在产业链拓展方面，重点发展休闲农业、景观农业、创意农业、农业电商等,形成许多市场需求的新业态。在新技术应用方面，加强以信息技术、航天科技技术、生物技术为代表的现代高新技术向农业生产经营各环节扩散传播，重点发展生物农业、智慧农业、植物工厂、直播带货等符合市场需求的新业态；在模式创新方面，重点发展订单农业、信任农业、农业众筹、共享农庄等符合市场需求的新业态。推动农业规范化、标准化和产业化发展，改变农业生产经营方式，促进农业提质、农民增收和农村繁荣，不断适应市场需求，进而提升农业综合效益和竞争力。要坚持从实际出发，引导各地根据市场变化，立足资源禀赋和产业基础，有效利用相关产业的经营管理方式以及生物技术、信息技术、人工智能、大数据等新技术，充分发挥资源优势。要坚持面向市场，有效满足城乡居民消费转型升级的需要，不断扩大市场份额。要坚持高质量高标准，促进新业态的管理更加规范和技术标准更加提高，让乡村产业不断提质升级。

以特色带动乡村产业融合发展既有优势增值。深入推进“三链同构”和“三产融合”，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，依托粮食、油料、畜禽、食用菌、调味品、果蔬、中药材等产业，形成具有地方特色的优势农产品，不断提升农产品加工业延长产业链，拓展乡村特色产业延长产业链，发掘乡村功能价值做强产业链，促进乡村产业延链补链、提档升级、增值增效。要扛稳粮食安全重任，加快构建现代粮食产业体系，培育以粮食、食用油、饲料加工为重点的粮食产业经济，以“知名品牌”融合发展的新载体，推动各级各类知名品牌不断增特色、强实力，更好地发挥其联农带农和示范辐射作用，持续提升乡村产业高质量发展的融合度。要提升设施农业现代化水平，重点扶持发展蔬菜、水稻、花木等集约化育苗基地，推进蔬菜设施、畜禽水产规模化养殖场提质升级，加快建设粮食烘干、农产品冷藏、冷链物流、仓储运输、宽带网络等为重点的设施一体化建设。要打造涉农产业融合发展大型载体，在创建“国家农业高新技术产业示范区”“农业全产业链典型县”“休闲农业重点县”等大型涉农载体的基础上，进一步完善创建及实施方案，优化政策供给和资源配置，推进已有大型涉农载体提质增效。

以产业聚集乡村产业融合发展各类主体相融。要立足县域布局特色农产品产地初加工和精深加工，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。要聚焦优势产业，采取挂牌服务、“一企一策”等方式给予重点扶持，做大做强做优大型农业企业集团,增强核心竞争力，不断扶持壮大龙头企业实力，形成产业集群优势。要积极推进经营主体的规范化建设，鼓励新型农业经营主体构建和发展农业产业化联合体，加快发展农民合作社、家庭农场、社会化服务组织、产业化联合体等新型农业经营主体,实现集约化经营、集群式发展。要构建农业产业集群融合发展新机制,把新机制的构建作为实现融合主体持续健康发展、合作各方持续增收的关键环节，引导生产经营主体与参与合作的农民和企业，采取订单生产、托养托管、产品代销、保护价收购、吸纳就业、资产收益等方式，合理构建利益联结机制，以合作联结、股份合作、合同联结等方式，合理构建利益联结机制，进而实现融合主体、集群发展的模式创新，分享产业增值收益。以农业产业集群融合发展推进全产业链建设，发挥农业多种功能、提升乡村多元价值，促进产业基础高级化、产业链现代化，拓展农民就业空间、增加农民致富渠道、实现共同富裕。

(作者：黄淮学院王太广、西北农林科技大学刘祉妤、哈尔滨理工大学付乐儿)

(责编：王连香、李楠桦)
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