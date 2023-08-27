新华社北京8月27日电（记者王聿昊、魏玉坤）国家统计局27日发布数据，7月份，随着工业生产稳定恢复，全国规模以上工业企业利润同比下降6.7%，降幅较6月份收窄1.6个百分点。累计利润降幅自年初以来逐月收窄，呈现稳步回升态势。

统计数据显示，今年前7个月，全国规上工业企业利润同比下降15.5%，降幅较1至6月份收窄1.3个百分点。

装备制造业利润稳定增长，助推工业企业效益恢复。1至7月份，装备制造业利润同比增长1.7%，延续增长态势，增速高于规上工业17.2个百分点。装备制造业利润占规上工业的比重升至34.6%，较1至6月份、上年同期分别提高0.3、5.9个百分点。分行业看，电气机械行业利润增长33.7%；铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长30.4%；通用设备、仪器仪表行业利润分别增长14.5%、12.4%，均保持较快增长。

原材料行业利润降幅明显收窄，带动规上工业利润改善。7月份，原材料制造业利润同比下降7.7%，降幅较6月份收窄29.6个百分点。其中，钢铁、石油加工行业均由上年同期全行业净亏损转为盈利；有色冶炼行业利润增长1.17倍，增速明显加快。

不同类型企业利润均有改善。1至7月份，国有控股企业利润同比降幅较1至6月份收窄0.7个百分点；私营、外商及港澳台商投资企业利润降幅分别收窄2.8、0.4个百分点，企业盈利持续好转。

“总体看，工业企业利润持续改善。”国家统计局工业司统计师孙晓表示，下一步，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，精准有力实施宏观政策，着力扩大有效需求，持续提振市场信心，激发经营主体活力，推动工业经济持续回升向好。

(责编：宋心蕊、牛镛)

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