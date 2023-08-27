中国证监会进一步规范股份减持行为
2023年08月27日20:32 | 来源：新华社
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新华社北京8月27日电（记者刘羽佳、刘慧）中国证监会27日发布消息称，证监会充分考虑市场关切，认真研究评估股份减持制度，就进一步规范相关方减持行为作出要求。
根据证监会要求，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
同时，从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。
据悉，证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。
(责编：白宇、卫嘉)
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