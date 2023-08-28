潘旭涛 王培基

市民在北京丽泽金融商务区“时光邮局”的自助机上购买盲盒邮票。

新华社记者 金良快摄

线上下单、30分钟配送，当天采摘的水果、捕捞的鱼很快送达；智能试妆、自助收银，轻松快速完成购物过程……今年暑期，数字消费新场景不断涌现，持续释放消费新活力。国家发展改革委日前发布的《关于恢复和扩大消费的措施》提出，壮大数字消费，加快传统消费数字化转型，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验。

水库鱼最快30分钟送达

“叮！您有新的外卖订单，请及时处理。”在山西省太原市杏花岭区的向阳超市，外卖订单提示音此起彼伏。店主许斌拿着购物袋穿梭在密密麻麻的货架间，快速拣好顾客下单的商品，等待骑手取货。“我们超市经营4000多种单品，今年2月成为‘美团闪电仓’门店后，订单量大增。”许斌说。

即时零售为向阳超市这样的实体店带来大量消费需求。即时零售是线上线下融合发展的新零售业态，用户在线上平台下单后，短时间内即可收到商品。

暑期天气炎热，对生鲜农产品而言，配送时效很重要，即时零售让农产品实现“朝采夕至”。广州市增城区石滩镇石塘村“小佳荔”基地的荔枝，送到消费者手上时常常还带着晨露。北京密云水库捕捞上岸的水库鱼，分切、冰鲜处理并包装后，最快经过30分钟配送就能到达消费者手中。

中国连锁经营协会发布的《2022年中国即时零售发展报告》显示，未来几年即时零售复合增长率将会保持高位，预计到2026年， 中国即时零售相关市场规模将超过1万亿元。

大街小巷的“科技范儿”

今夏，越来越多的数字科技出现在大街小巷，营造出新的消费场景。北京市朝阳区太古里南区一家彩妆店的“魔镜”，吸引不少消费者尝鲜体验。在传统彩妆店，顾客需要在脸上涂抹试妆，既花时间又伤皮肤，而在这块AR（增强现实）试妆“魔镜”前，消费者只需选择心仪的化妆品，“魔镜”就可以展示妆容效果，为挑选合适的化妆品提供参考。用手机扫描“魔镜”上的二维码，所购产品马上下单。在没有导购的情况下，消费者可以快速完成商品的挑选、试妆与购买。

重庆市解放碑商圈建设了170个5G基站，搭建起数字消费底座。在这里，智慧导购、智能货架、虚拟试衣镜等智慧场景覆盖率近40%，暑期来此旅游的网友说“科技范儿足”；智慧停车联网系统接入17栋重点楼宇、上万个地下车位，有效缓解停车难题。

中国信息通信研究院发布的《中国信息消费发展态势报告（2022年）》显示，虚拟购物等新型服务快速发展和可穿戴设备等新型智能终端加速普及，2020年至2025年间有望带动信息消费8.2万亿元。

“新型信息消费与民生服务密切相关，可以通过数字化方式重构消费行为，进而催生新业态新产业，给生产端的数字化转型提供动力。”中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏说。

“沉浸游”受欢迎

暑期是旅游旺季，不少景区拿出实招吸引游客。云南省沉浸式体验项目“寻光白尼”近日在大理白族自治州蝴蝶泉景区启动。“寻光白尼”以大理白族传说、自然风光等为创作背景，将大理蝴蝶泉景区主要景点有机串联，运用AR技术为游客提供虚实融合的游览体验。

业内人士认为，互联网平台用线上流量反哺线下实体，与实体企业融合发展，形成互补、共赢的生态圈。

在四川省成都市铁像寺水街，抖音生活服务心动街区日前正式开街。抖音发挥平台流量优势，通过短视频、直播等形式，设置“心动样板间”“抖音特色街区”等，带着用户沉浸式游览水街。

“沉浸游”成为文旅产业发展的新热点，智能化沉浸式服务体验释放出文旅消费新活力。工信部等5部门去年印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026）》，提出“推动文化展馆、旅游场所、特色街区开发虚拟现实数字化体验产品，让优秀文化和旅游资源借助虚拟现实技术‘活起来’”。

“沉浸式相关产品需求量大，相关产业发展基础好、前景广阔。”中国文化馆协会沉浸式文化委员会秘书长徐鹰表示，新技术、新形式、新要素与文旅资源融合，通过增加感官维度、触动情感开关，创造出文旅消费新场景。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经