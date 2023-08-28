原标题：江苏南京：新场景释放新活力 “人气值”撬动消费力

“南京人太热情了！下次还来，还得多来几次！”前段时间，天津博主“白楼资深”来宁旅游后的分享，让南京再次“走红”。

入夏以来，暑期旅游、城市漫步、冰雪消费等场景出圈走红，不断更新的场景业态、持续攀升的旅游热度，释放出蓬勃的消费活力。数据显示：1—7月，南京社会消费品零售总额4970.32亿元，同比增长8.3%，消费市场加快回暖。

餐饮持续回暖，接触型消费加快恢复

8月25日晚6点半，市民李南南和朋友来到南京新街口金鹰一家火锅店，排队一个多小时才吃上饭。“正常，现在周末出来吃饭，人气旺的餐厅一般都要排这么久。”李南南表示，今年以来，餐饮市场人气火爆，自己“下馆子”的次数明显变多了。

晚8时许，记者探访新街口商圈多家商场发现，各家餐饮店内均宾客满座，很多门店前都坐着排队等号的食客，餐饮复苏态势明显。1—7月，南京餐费收入同比增长21.4%，继续保持两位数快增。

8月12日晚，南京新街口国际夜生活节拉开帷幕，品牌内购会、主题促销、演艺快闪、文化市集、街头潮流赛事等90余场消费促进活动，带动商圈消费持续回暖。

“结合新街口国际夜生活节和新百周年庆，我们利用灯光秀、3D大屏秀等资源优势，给市民带来独特的消费体验。”南京新百相关负责人介绍，8月12日当天，馆内500家品牌营业至次日凌晨，晚间客流增幅达21%；为期12天的店庆活动期间，客流达97万人次，实现销售额超2亿元。

今年以来，南京生活性服务业加快复苏，上半年租赁和商务服务业、居民服务修理和其他服务业、文化体育和娱乐业继续保持两位数增长，营业收入同比增速分别达19.4%、17.1%、12.6%，接触型消费明显恢复。上半年，新街口商圈共有3500余万名市民和游客前来休闲购物，客流量同比增长48%，限上社会消费品零售总额同比增长11.7%。

消费场景焕新，城市夜经济活力满格

8月25日晚，南京建邺区西城·夜未央24小时运动街区“下班节”如约开场，街区内灯火璀璨、人潮涌动。市民游客观看空中舞台表演、赶集品尝美食、体验运动健身、进行电子游戏对战，尽情享受夏夜休闲时光。

今年夏天，南京夜间消费活力满格，丰富多元的消费新场景不断涌现，释放夜经济新活力。“西城·夜未央24小时运动街区紧邻新城科技园、金鱼嘴基金街区，周边聚集着大量年轻人。”南京建邺新城房产集团相关负责人介绍，街区紧抓年轻人消费需求和特点，融合运动、娱乐、休闲、消费等多功能，举办潮流音乐会、夜宵节、街舞比赛等活动，丰富夜间消费场景，“街区从5月开业至今，始终保持着火爆的人气。”

炎热暑期，冰雪乐园、滑冰场等室内冰雪娱乐项目也迎来大量客流。走进沃德喜马拉雅冰雪乐园，飘雪机打造的漫天雪景让人顿感清凉。“我们有滑雪道，也有冰雪乐园，既能学习滑雪技能，也能玩冰踏雪享受冰雪娱乐。”店长张雷介绍，进入暑期，冰雪乐园的学生、亲子家庭等客群明显增加，周末日均客流量达1000人次，比暑期前增长两三倍。

接待游客破亿，火爆人气激发消费热力

8月26日，德基艺术博物馆“花花世界”现当代艺术典藏系列展览“动静无尽：花卉静物三百年”开展首日，吸引不少市民游客参观打卡。

“之前在社交平台被德基的网红洗手间和艺术展圈粉，这次来南京特地感受下。”游客田小姐趁着暑期的尾巴来南京旅游，参观过德基广场的艺术展后表示不虚此行。

今年，南京成为旅游热门城市，前7月，南京接待游客突破1亿人次，同比增长70.4%。商圈、街区、景区、平台紧抓机遇，主动适应新形势下的消费新变化、新需求，用新场景、新业态将高涨的人气转化为消费力。

这个夏天，City Walk新生活方式兴起，许多年轻游客在南京通过慢节拍、沉浸式的“城市漫步”，感受南京文化与风土人情，撬动了一波消费新风尚。

“南京是一座很有文化底蕴的城市，这次我们在南京玩了好几天。”游客成小姐和朋友从南京公布的10条City Walk消费打卡线路中，精挑细选了好几条线路深度游南京，“坐了游船，吃了很多南京小吃、喝了雨花茶，还逛了很多商场，总体感觉南京好看、好吃、好玩、好买，以后还会来。”（记者 朱凯 黄琳燕）

(责编：曹淼、李源)

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