原标题：奏响乡村振兴交响曲 “皖美农品”消费季活动开幕

琳琅满目的瓜果蔬菜、目不暇接的特色农产、各式各样的养生药材，市民们纷纷提着菜篮子，争相选购品尝……月26日，“安徽省360°天天农交会精品馆开馆仪式暨‘皖美农品消费季’”活动在合肥举办。此次开馆及消费季活动由安徽省农业农村厅指导，旨在进一步提振粮油企业发展信心，激发市场活力，刺激全民消费，推动粮食经济高质量发展。

皖粮飘香，点燃城市烟火气息

活动现场人头攒动，热闹的农村大集仿佛被搬进了城里。本次消费季活动自8月26日开始至8月28日结束，为期3天，共汇集了全省16个地级市近400余家农品企业千余款优质农产品，包括霍山石斛、六安瓜片、铜陵白姜等一批地理标志农产品、名特优新农产品、功能性农产品纷纷亮相，吸引着大批市民的目光，也推动了农品消费的热潮。

在一家山核桃产品展位上，市民孙女士在试吃之后，赞不绝口并进行了购买。“我平时就非常喜欢这一类坚果，这次来特意专门采购，刚才尝品尝了一下，口感酥脆，价格也不贵。”孙女士说。

活动现场开设了茶文化体验区，配以互动式、情景式的表演和保健食品展示体验，让群众近距离感受、学习、了解拥有众多中国民茶的徽系茶文化。

农品进城，奏响乡村振兴交响曲

安徽省360°天天农交会精品馆是安徽首家以促进乡村振兴为主题的优质农产品展览展销中心，本次消费季也为农产品衍生的徽派文化的传递与交流打开了一扇窗口。

“盈农绘”创始人郑立介绍，安徽360°天天农交会精品馆“盈农绘食品安全城”通过线上、线下联动方式，为入驻企业“广开门路”构建多渠道营销，进一步推动安徽优质农产品品牌影响力和美誉度，搭建安徽特色农产品展示展销的平台和窗口，为消费者提供集中便利、安全高效的“一站式”购物体验，打造安徽“永不落幕的农交会”。

近年来，安徽省持续加强农产品品牌建设，深化农产品质量安全管理，推动各类农产业市场主体、农产品品牌协同发展，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供了有力支撑。

安徽省农业农村厅二级巡视员吕国文在现场表示，安徽省正处在从农业大省向农业强省迈进的关键时期，将以本次活动为契机，持续加大宣传推广力度，在省内外建设一批绿色优质农产品展示销售中心、专营店等销售渠道，把安徽绿色优质农产品真正打造成高品质、有口碑的“金字招牌”。（记者 赵家慧）

(责编：曹淼、李源)

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