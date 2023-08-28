原标题：“星—空—地”一体化草原智能感知预警平台建立

本报呼和浩特8月27日电 记者杨舒从27日召开的全国草业科学院所长联盟大会暨全国草学学科高峰论坛上获悉，近年来，中国农业科学院草原研究所（以下简称“草原所”）建成“星—空—地”一体化草原智能感知预警平台。该平台是在“星—空—地”一体化草地遥感智能感知体系支撑下，直接面向行业需求的智能化监测管理平台，实现了草原干旱实时预警监测、草地生产力智能管理以及放牧家畜监管等多项核心业务的集成，为我国草畜平衡业务化监管提供了系统性的解决方案。

以上成果仅是我国多年来草业科技发展的一个缩影。中国草学会理事长、中国工程院院士南志标在论坛上指出，草种业的健康发展是粮食安全的重要保障。当前，我国已初步建立了完整的草种业生产技术体系，经过40多年的发展，有关部门相继成立了全国草品种审定委员会，并建立了覆盖全国不同生态区域的品种区域试验网。草原所建立的国家牧草种质资源中期库（呼和浩特）与全国畜牧总站建立的全国草类植物种质资源库，为我国保存优质草种质资源奠定了坚实基础。

草原所所长林克剑在《中国草业科技创新60年》报告中介绍，60年来，草原所形成了涵盖草原草业领域全产业链的学科体系，有国家、省部等科技支撑、学术交流、协同合作平台54个，构建了覆盖我国主要类型草原、农牧交错区的平台支撑网络。

(责编：杨曦、陈键)

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